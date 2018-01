V šestih mesecih zamenjal tri gospodinje

Damjan Prelovšek že dobrega pol stoletja proučuje našega največjega arhitekta Jožeta Plečnika (1872–1957), ki ga v nasprotju s pesniki in pisatelji kar nekako ne moremo do konca posvojiti. Pa je bil po svoje večji frajer, kot si sploh lahko zamišljamo.

O Plečniku, ki se je rodil na včerajšnji dan, 23. januarja, očetu mizarju v pritlični hiši na Gradišču v Ljubljani, kjer danes stojijo tako imenovani Ferantovi bloki njegovega učenca Edvarda Ravnikarja, je izšlo več knjig in brošur, a šele pred dnevi čisto prava znanstvena zgodovinska monografija dr. Prelovška, ki jo je včeraj prvič predstavil na čajanki v ljubljanski gostilni pri Kolovratu. Tja je Plečnik rad zahajal in se družil s penati, denimo z Otonom Župančičem in Ivanom Prijateljem.

Gre za monumentalno delo v izdaji Založbe ZRC, ki obsega nič manj kot 430 strani z naslovom Jože Plečnik: Arhitektura večnosti. Izčrpno oriše Plečnikovo življenjsko pot od vajenca v očetovi mizarski delavnici do velemojstra arhitekta na Dunaju, v Pragi in nazadnje v Ljubljani.

Že površno listanje nam pove, da gre za izjemno plodovitega umetnika, ki je ustvarjal do konca svojih dni in bil tako rekoč ves čas na sceni. In to v središču Evrope, na Dunaju in v Pragi.

Na naivno vprašanje, kako sodoben je bil Plečnik v svojem času, se je dr. Prelovšek nasmejal in nam odvrnil: »Bolj pomembno je, kaj nam je zapustil. Iz avstrijske provincialne Ljubljane je ustvaril mesto, ki je lahko prestolnica naroda. To so knjižnica, tržnica, mostovi, obrežja. Danes je njegovo delo pravzaprav bolj aktualno, kot je bilo ob nastanku. Če se danes sprehodimo po praškem gradu, vidimo, da so stvari monumentalne, a imajo človeško merilo in so še danes uporabne. Plečnik je presegel obliko, ki je v tem pogledu postranska stvar, gre za to, kako so stvari oživljene, kako je klasičen antični steber spet lahko živ in uporaben.«

Prelovšek je predhodnico najnovejše monografije izdal leta 1992, a priznava, da takrat ni mogel videti zlasti stvaritve v Pragi, zato tista izdaja ni primerljiva z današnjo. Leta 1995 so se časi spremenili in takrat je sam pisal češkemu predsedniku Iz avstrijske provincialne Ljubljane je ustvaril mesto, ki je lahko prestolnica naroda, da bi si rad ogledal in proučil Plečnikovo delo na Hradčanih.

»Iz Havlove pisarne sem dobil odgovor, da so mi odprta vsa vrata.« In lotil se je dela.

Preseneča, s čim vse se je Plečnik ukvarjal. Ni samo risal in gradil cerkva, denimo sv. Duha na Dunaju, pa cerkev sv. Srca Jezusovega v Pragi in Frančiška Asiškega v Ljubljani. Umetnik je oblikoval tudi kelihe, monštrance, izjemne stole ...

Prelovšek je namignil tudi, da je bil Plečnik svojevrsten tip, zelo občutljiv, saj je po prihodu v Ljubljano v prvih šestih mesecih zamenjal kar tri gospodinje, predno mu je ustrezala Urška Luzarjeva, ki mu je med drugim sestavila in kuhala danes znameniti Plečnikov čaj. Rad je imel kavo in rdeče vino.

Spregovoril je tudi o Plečnikovih ženskah oziroma zakaj se ni nikoli poročil. Slišimo vse sorte namigov, a v resnici mojster v življenju le ni bil tako sam, kot se zdi, imel je več simpatij, tako v študentskih letih v Rimu, potem na Dunaju in v Pragi ter ne nazadnje v Ljubljani. A ostal je pri stališču, da je njegova prva ljubica umetnost. In pri tem je ostalo. Knjiga vsebuje fotografije iz praškega gradu, kelihe, stole in druge detajle, ki jih do zdaj nismo videli.