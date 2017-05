V Revozu spet delajo, bojijo pa se, da bo žrtev še več

NOVO MESTO – V novomeškem Revozu, kjer sta zaradi hekerskega napada na računalniški sistem obstali petkova večerna in sobotna dopoldanska izmena, so proizvodnjo davi vnovič zagnali. Omenjena zaustavitev je povzročila izpad izdelave več kot 400 vozil, dodatna škoda je nastala v opremi, z dodatnim delom in podobno. Za skupno oceno vsega bodo potrebovali še nekaj časa.

Vodja Revozove službe za komuniciranje in javne zadeve Nevenka Bašek Zildžović je povedala, da so v tej novomeški tovarni po izpadu informacijskih sistemov, ki je bil posledica hekerskega napada, odpravili njegove posledice in vzpostavili vse povezave. Proizvodnja je normalno stekla. Kako bodo nadoknadili omenjeni izpad, z dodatnim delom ob koncu tedna ali kako drugače, pa se morajo še dogovoriti, je še povedala Bašek Zildžovićeva.

Reševanje problema in posledic izsiljevalskega hekerskega napada je bilo sicer v marsičem odvisno od pariške centrale in reševanja posledic tamkajšnjega napada, kajti Revoz je del Renaultovega sistema in njegovega elektronskega omrežja, so pojasnili v Revozu.

Medtem pa so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP v Renaultu napovedali, da bo njihova tovarna v Douaiju na severu Francije tudi danes ostala zaprta, delo pa naj bi znova zagnali v torek. Po besedah izvršnega direktorja Europola Roba Wainwrighta sicer obstaja bojazen, da se bo število žrtev kibernetskega napada po svetu še povečalo, ko se bodo ljudje danes po koncu vikenda vrnili na delo in vključili računalnike.