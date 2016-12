V prenovljenem muzeju je več kot 300 jaslic

V muzeju so tudi jaslice Viktorja Konjedica iz Kranja. Foto Primož Hieng

Dr. p. Robert Bahčič in dr. Andreja Eržen, vodja romarskega urada na Brezjah. Foto Primož Hieng

BOŽIČ IN JASLICE

BREZJE – S sveto mašo, ki jo bo daroval rektor bazilike Marije Pomagaj na Brezjah dr. p. Robert Bahčič, ter blagoslovom ljubljanskega nadškofa in metropolita mons. Stanislava Zoreta bodo po daljši prenovi nocoj v največjem slovenskem romarskem središču spet odprli muzej jaslic. Tega dogodka se veseli več kot 200 slovenskih jasličarjev, ki so povezani v Društvo ljubiteljev jaslic, z njimi pa njihov predsednik in zagotovo največji poznavalec upodobitev Kristusovega rojstva, pater Leopold Grčar, ofm.

