V pižami tekel za vlomilcem

IZOLA – V ponedeljek, zgodaj zjutraj je bilo, okrog četrt čez tretjo, pisec najlepših slovenskih besedil, novinar in urednik Drago Mislej - Mef še ni legel k počitku. Sedel je za svojo delovno mizo in pripravljal oddajo za Radio Koper. Mef, sicer rojen v Postojni, se je že davno preselil na Obalo, med drugim je skrbnik ali, kot pravi sam, nestrokovni kustos galerije Plac, ki je v domeni Društva Izolanov. V Placu naš sogovornik organizira kulturne dogodke: »Galerija je od mojega doma oddaljena pet metrov. Ponoči sem zaslišal ropot, kot bi kdo udaril po polknu. Stopil sem do okna in uzrl moškega, ki sedi pred Placem, videl sem odprta vrata galerije in luč, vse je bilo razsvetljeno, nekdo se je premikal v prostoru.«



Popolnoma osupel, v pižami, je zavpil proti vlomilcu, v naglici je iskal telefon, da bi obvestil policijo o tatvini. Potem ko je v natikačih tekel iz prvega nadstropja proti pritličju in na cesto, je zagledal dve moški postavi, kako tečeta s slikami. »Moška, ki sta se oddaljevala v temo, sta dajala vtis, da sta precej omamljena, nekoordinirana,« pojasnjuje Mef. Njegova žena, ki je poklicala policiste, je medtem gledala skozi okno in videla, da se je eden od moških vrnil in v galerijo vrgel cigaretno škatlico.



Ko so kriminalisti proučevali prizorišče kriminalnega dejanja na Ljubljanski 32 in pregledali odvrženo škatlico, so ugotovili, da so v njej ogorki in listek, na katerem piše: »Očisti to vse skupaj.«



Ukradli so ne le štiri umetnine, kot so menili takoj po ropu, ampak kar pet, šesto pa so z nožem razrezali. Sogovornik ocenjuje, da je storjena škoda dosegla približno 10.000 evrov. Avtor vseh, slikar Roberta Del Frate, je serijo slik, na katerih je upodobil katoliške duhovnike, svojstveno poimenoval Libera nos a malo, kar v prevodu pomeni Reši nas hudega. Na ogled so bile od sobote, 15. januarja. Razstavo bi, če se ne bi zgodila drzna tatvina, zaprli ta petek.



»Slikar je bil v enem od obdobij svojega življenja kot opazovalec vpet v katoliško življenje. Na ukradenih slikah je katoliške duhovnike upodobil kritično, kot jih vidi sam, njihov odnos do telesne ljubezni, dvoličnost. Po vsem skupaj sodeč je to nekoga zelo zmotilo, vse skupaj je videti kot naročeno delo, ki sta ga za nekoga tretjega izvedla dva tatova.«



Iz PU Koper so nam sporočili, da policisti o tatvini intenzivno zbirajo obvestila.