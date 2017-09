V Piranskem zalivu le kisli nasmeški Hrvatov

Izola je vnovič gostila tradicionalno Diplomatsko regato. Na njej je sodelovalo več kot 500 udeležencev iz več kot štiridesetih držav, med njimi več kot 110 diplomatov. »To je izrednega pomena za krepitev dobrih medsosedskih odnosov,« je ocenil zunanji minister Karl Erjavec.

Kot poudarjajo na zunanjem ministrstvu, je Diplomatska regata tradicionalni mednarodni dogodek, ki predstavlja edinstveno turistično promocijo Slovenije kot pomorske države.

»Gre za odmevno predstavitev slovenskega Primorja in slovenske Obale, njene narave in kulturne dediščine ter gospodarskih priložnosti. Hkrati je to dogodek, ki povezuje in združuje različne skupine udeležencev javnega življenja v duhu športnega, kulturnega, ne nazadnje jezikovnega sodelovanja, pa tudi v duhu zdravega tekmovanja,« so zapisali na slovenskem zunanjem ministrstvu.

50 jadralnih posadk se je letos pomerilo.

Tradicionalne družabno-športne prireditve, ki jo prireja Jadralni klub Veter v sodelovanju z ministrstvom za zunanje zadeve, se namreč vsako leto udeležijo jadralci, diplomati, politiki in gospodarstveniki ter si v sproščenem vzdušju izmenjujejo mnenja in izkušnje.

Že 15. regate se je udeležilo več kot 110 diplomatov, akreditiranih v Sloveniji, prisotnih je bilo 27 veleposlanikov in 13 konzulov. Na regatnem polju pred Izolo se je v rahlem vetru pomerilo 50 posadk, ki so z arbitražo določeno mejo med Slovenijo in Hrvaško v Piranskem zalivu opazovale le od daleč. Hrvaški udeleženci so se menda le kislo nasmihali. »Če bi bili preglasni, bi jih uradni Zagreb kaznoval,« je hudomušno pripomnil eden od uglednejših diplomatov ene od zahodnoevropskih držav, akreditiran v Sloveniji.