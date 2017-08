V pasji vročini jih je poplavilo

ŠEMPETER – Ob 13.12 je na Zeleni ulici v Šempetru počila glavna vodovodna cev, voda pa je prišela zalivati stanovanjsko hišo so sporočili na upravi za zaščito in reševanje.



Posredovali so gasilci PGD Šempeter v Savinjski dolini, ki so zavarovali kraj dogodka in s protipoplavnimi vrečami preusmerili vodo proč od stanovanjske hiše. Zaradi počene cevi je bila motena oziroma prekinjena oskrba z vodo na območju Šempetra vse dokler dežurni JKP Žalec niso odpravili okvare.