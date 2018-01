V parlamentu niti kave niso stregli

LJUBLJANA – Stavka delov javnega sektorja je bila napovedovana kot osrednji dogodek tedna. Podpora stavkajočim je bila različna, najočitnejša pa najbrž v dvojezični šoli v Lendavi, kjer k pouku ni bilo niti enega učenca, in vrtcu v Sežani, kjer so pripeljali osem izmed 1002 otrok.

A vsi ne podpirajo zahtev javnega sektorja; k temu verjetno pripomore primerjava bruto plač, ki pove, da ima javni sektor višjo plačo od zasebnega, a slab gmotni položaj nekaterih (predvsem uniformiranih) javnih poklicev kvari primerjavo.

Včeraj je stavkalo 30.000 članov 16 sindikatov: vrata so zaprle knjižnice, v nekaterih gledališčih so odpovedali predstave, lekarne so za tri ure zaprle svoja vrata, še programi RTV Slovenija so delovali prilagojeno, za ta dan so z nacionalke napovedali, da v informativnih programih na dan stavke ne bo prostora za politike na državni ravni.



