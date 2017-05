V okolici Kemisa še vedno velja: Ne dotikajte se predmetov, zemlje, peska ali trave

Ukrepi po požaru v Kemisu Za boljšo obveščenost o vplivu požara na zdravje ljudi pa so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) vzpostavili posebno telefonsko številko 051 255 133, ki bo od srede na NIJZ na voljo vsak delavnik od 8. do 19. ure. Prebivalci lahko sporočajo morebitna vprašanja, opažanja in ostale informacije tudi na elektronski naslov okolje@nijz.si. Na spletni strani NIJZ in v medijih pa bodo poleg vseh aktualnih informacij objavljali tudi odgovore na najpogostejša vprašanja. Na lokalni ravni bo za obveščanje še naprej skrbela civilna zaščita občine Vrhnika, so še sporočili z NIJZ. Ukrepi in nasveti NIJZ iz preteklih dni pa ostajajo v veljavi, je na seji vrhniškega občinskega sveta povedala Urška Blaznik. Svetujejo, naj se ljudje pri aktivnostih na prostem ne dotikajo predmetov ali zemlje oziroma peska, trave ter ostalih rastlin, ki bi lahko bile onesnažene. Če se pri gibanju zelo praši, naj omejijo take aktivnosti na prostem. Vrtci in šole morajo to navodilo upoštevati dosledno. NIJZ svetuje še, naj travo na vrtovih, zelenicah pokosijo in zavržejo, odsvetujejo uživanje pridelkov, ki so bili pridelani na zadimljenem območju, in uživanje rib iz lokalnih vodotokov. V Sloveniji se sicer premalo pozornosti namenja tudi zavarovanjem ekološke odgovornosti, so za STA povedali v nekaterih zavarovalnicah v Sloveniji.