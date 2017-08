V negovskem gradu tudi otroški tabori

Pomurski grad je prvič omenjen leta 1425, od tedaj pa je precej spremenil svojo podobo. Postavili so ga kot branik pred vdori Ogrov in Turkov na mejnem območju, ki je ločeval nemške pokrajine od plenilskih plemen na vzhodu. Prvi znani gospodarji so bili gospodje Windenski, sledilo je obdobje menjav gospodarjev, dokler grad in posest leta 1542 nista prešla v roke rodbine Trautmannsdorf, ki ga je imela v lasti vse do konca 2. svetovne vojne.

Zgodovinski viri pričajo, da je leta 1487 grad Negovo nekaj mesecev s tri tisoč vojaki oblegal ogrski kralj Matija Korvin. Kljub poskusom, da bi se s pomočjo od zunaj ubranili napadalcev, je mejna utrdba padla v ogrske roke. Dvesto let pozneje (1683.) so ga kruci, kot so se imenovali ogrski kmečki uporniki, ki so plenili po obrobju habsburške monarhije, prav tako naskakovali, a ga niso osvojili.

Skozi stoletja so zgradili novo veliko in udobno gosposko stavbo, tako imenovani Novi grad, lesena stopnišča so zamenjali s kamnitimi, za varnost so poskrbeli tako, da so kompleks obdali z obzidjem, utrjenim z vogalnimi obrambnimi stolpi.

Ob negovskem gradu nastaja največji zeliščni park v tem delu Slovenije.

Na gradu je delovalo tudi sodišče, njegov nekdanji pomen pa potrjuje podatek, da je bilo nekoč pod njegovo oblastjo kar 1530 hiš. Po desetletjih zanemarjanja, ko so zgolj govorili o prenovi, so se pred kakšnim desetletjem le lotili propadajočih starih zidov. Država je s pomočjo evropskih sredstev delno obnovila negovsko znamenitost (pristavo, tako imenovani Novi grad, obzidje in obrambne stolpe), na gradbince in restavratorje pa čaka še najstarejše grajsko jedro.

Novo življenje

Grad, ki spada med kulturne spomenike državnega pomena, zdaj sprejema obiskovalce od aprila do zadnjega oktobra. Za oglede je odprt od četrtka do nedelje, obišče ga okoli 11.000 izletnikov, turistov, šolskih skupin na leto. V upravljanje ga je dobil zavod za turizem občine Gornja Radgona, v prenovljeni pristavi so odprli turističnoinformativni center. Grajski prostori so na ogled v spremstvu vodnika. In kaj lahko pokažejo? Obiskovalce seznanijo z zgodovino gradu, v okviru tega si ogledajo arhitekturni razvoj od starega jedra do novejših časov. Več prenovljenih prostorov so preuredili v razstavne dvorane, kjer so na ogled umetnine različnih avtorjev, domačih in tujih. Posebnost je razstavljanje fotografij, za kar so ustanovili umetniški projekt Fotograd Negova, in pred dvema letoma so to razstavišče razglasili za središče svetovne zveze za fotografsko umetnost.

Poleg kulturne ponudbe pa so v nadstropju uredili tudi veliko poročno dvorano, ki je, tako pravijo, kar dostikrat zasedena. Na grajskem dvorišču so našli svoj prostor mlajši, TD Negova namreč med poletnimi počitnicami organizira otroški tabor, kjer nekaj deset mladih pod vodstvom vzgojiteljev zaživi pravo grajsko življenje: spijo v šotorih, se seznanjajo z zgodovino in umetnostjo, imajo različne delavnice, hodijo na izlete po okoliških krajih. Ob gradu so uredili še bogat zeliščni park, v katerem je posajenih več kot petsto zdravilnih rastlin ter grmovnic. Tam nastaja največji zeliščni park v tem delu Slovenije.