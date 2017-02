V naslednjih dneh bo snežilo

LJUBLJANA – Slovenijo bo ponovno zajelo rahlo sneženje. Ponoči bo namreč oblačno, sneg pa bo na jugu države začel naletavati proti jutru, napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso).

Na Primorskem bo delno jasno, burja se bo nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od –4 do 0, na Primorskem okoli 3 stopinje Celzija. Jutri bo na Primorskem delno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, pihala bo zmerna burja. Drugod po Sloveniji bo oblačno, občasno bo tu in tam naletaval sneg. Pihal bo šibak vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od –2 do 3, na Primorskem do 8 stopinj.

Tudi v petek bo še večinoma oblačno, zlasti zjutraj in dopoldne bo ponekod še rahlo snežilo. Za zdaj kaže, da bo vikend suh.