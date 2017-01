V narodni noši sta se  poročila na Kredarici

ŠMARTNO OB PAKI – Ko se pripeljemo do železniške postaje v Šmartnem ob Paki, nam Jože Napotnik maha že od daleč. Ni ga mogoče spregledati. Dobrovoljni devetinsedemdesetletnik (toliko bo dopolnil 16. februarja letos, op. p.), po duši in razposajenosti pa jih šteje pol manj, nas je v svojem belem plašču, popackanem z barvami, čakal na vratih svojega ateljeja. Tega si je uredil v nekdanjem tovornem, pozneje zapuščenem skladišču železniške postaje, kjer je dovolj prostora tudi za največja slikarska platna, na kakršna Jože riše scene za številne prireditve v domačem Šmartnem in drugod po Sloveniji.



Zdaj reflektorji namesto scen



No, resnici na ljubo je zdaj tega dela vse manj, saj nekoč pristne scene, ki so jih imeli ljudje radi in so gledalcem na odru približale tako otoček sredi Blejskega jezera kot tudi gore pa prenekatero idilično vasico s cerkvico v ozadju, tudi staro mestno jedro Maribora, znamenitega Ezl eka in še marsikaj, danes vse bolj nadomeščajo zgolj in samo reflektorji. S tem pa tudi prireditve in koncerti izgubljajo dušo. »Mar ne bi bilo veliko lepše in pristneje, če bi imeli na festivalu Melodij morja in sonca v ozadju morje pa kakšno ladjo in predvsem sonce?« nas povpraša. In seveda se strinjamo. Jože je pač eden tistih, ki je glasbo vselej poslušal tudi z očmi, ne le z ušesi. »Pa ravno danes ste prišli, ko nimam nič pametnega pokazati,« se pošali, ko nas popelje po ateljeju.

