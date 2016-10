V najbolj pekoč čili ugriznila ženska usta

ŠMARJE – Peklo je in žgalo, da so tekle solze in je koga bolel želodec, a to tisoče okuševalcev od blizu in daleč ni ustavilo, da ne bi prišli na Kozjansko, natančneje v središče Šmarja pri Jelšah, kjer je že drugo leto zapored nedavno potekal čili festival, ki ga organizira Društvo ljubiteljev čilija Slovenije z Maticem Vizjakom na čelu. Na stojnicah so se bohotili rumeni, rdeči in oranžni čiliji ter druge vrste pekočih paprik. Največ je bilo raznih omak in pikantnih olj, a čili je tako vsestranska začimba, da ga najdemo v sirih in salamah, zasekah in paštetah pa tudi v čokoladi, pralinejih, energijskih ploščicah in piškotih, da o medu, pivu in vinu ne govorimo. Skratka, ljubitelji čilijev so prišli na svoj račun. Že lani so prvič pripravili državno prvenstvo za zlati habanero in iskali tistega, ki lahko zaužije tudi najbolj pekoče, prvič so v Šmarju organizirali tudi državno tekmovanje v kuhanju chilli con carneja oz. čilija z mesom, katerega osnova je ravno čili. In tako so prvič razglasili tudi kralja hudičevega kotla.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.