V Murski Soboti vplačal in postal milijonar

MURSKA SOBOTA – 11, 12, 14, 22, 35, 36 in 39. To so številke, ki jih je srečnež v igri na srečo Loto vplačal v Murski Soboti in postal milijonar – dobitek 7 plus.

Po plačilu 15 odstotkov davka, ki ga prejme občina stalnega prebivališča dobitnika, bo igralec na račun dobil 1,412.715,25 evra.

Novi milijonar lahko dobitek prevzame od ponedeljka, 11. septembra dalje. A denar ga ne bo čakal v nedogled: čas ima le do 12. novembra 2017.