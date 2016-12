V mineralih sta zdravje in harmonija

LJUBLJANA – Organizatorji iz podjetja Conventio iz Križ pri Tržiču so povezali prodajni sejem z odkrivanjem skrivnosti vesolja v digitalnem planetariju ob spoznavanju potovanja svetlobe skozi minerale in bleščeče kristale.



Vse niti je na prvi tovrstni ljubljanski prireditvi povezala Marjana Zupan, ki ima bogate organizacijske izkušnje. Kot predsednica tržiškega turističnega društva je vrsto let organizirala mednarodne dneve mineralov, fosilov in okolja Minfos, ki so vsak drugi majski konec tedna v Tržiču.



»Za organizacijo Mineralfesta smo se odločili, ker menimo, da je v Sloveniji zelo veliko ljubiteljev mineralov in fosilov, ki so hkrati zavzeti zbiratelji,« je povedala Zupanova. »Odločili smo se tudi zaradi tega, ker takega dogodka v Ljubljani ni bilo že nekaj let, saj so ga ljudje pogrešali. Odziv sodelujočih je zelo pozitiven, saj smo na enem kraju zbrali več kot 25 razstavljavcev, ki vsak na svojem področju predstavljajo vsebine. Poleg tega naj omenim še možnost ogleda planetarija, ki je zagotovo najsodobnejši in največji v Sloveniji, obisk pa je svojevrstno doživetje. Velik del našega Mineralfesta je namenjen prodaji mineralov, fosilov in nakita, predstavlja se muzej školjk iz Pirana, Center za idrijsko dediščino pa obiskovalce vabi v vse bolj priljubljeni Geopark Idrija. Veliko je nakita, to je zapestnic, uhanov in obeskov, ki zanimajo predvsem ženski svet. Posebno poglavje so minerali oziroma kamni, ker imajo svojo energijo, saj so živi, čeprav se nam na prvi pogled zdi, da je to le kamen kot kamen.«

