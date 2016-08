V Mariboru pod kontrolo ZDA

Steven Parscale je direktor Accreditation Councila for Business Schools and Programs iz ZDA. Foto: AME

MARIBOR – Iz štajerske prestolnice sporočajo, da so pod budnim očesom pristojnih iz ZDA. Almo Mater Europaea – ECM je obiskal prof. dr. Steven Parscale, direktor Accreditation Councila for Business Schools and Programs iz ZDA. »Alma Mater je s svojimi poslovnimi programi pokazala, da je visoko v svetovnem vrhu,« je bilo prvo poročilo prof. dr. Parscala. Alma Mater je namreč v postopku mednarodne akreditacije za poslovne programe Management, Evropske poslovne študije in MBA.

Mednarodna akreditacija, ki jo dobijo le redke univerze, tako visokošolsko institucijo Alma Mater uvršča ob bok svetovno priznanim univerzam, ki izvajajo poslovne programe. Akreditacija je kazalnik kakovosti, ki pokaže, da univerze, fakultete in visokošolske institucije dosegajo visoke standarde kakovosti, predpisane v državah, kjer delujejo, in po svetu.