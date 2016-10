V Ljubljani postavila prvi labirint na svetu

LJUBLJANA – Da smo Slovenci narod, ki ima dobro razvito žilico za inovacije, smo dokazali že ničkolikokrat. Mladi so tudi zaradi zaostrenih razmer na trgu dela prisiljeni iskati unikatne podjetniške ideje in prav posebna se je utrnila študentoma iz Komende, 24-letnemu Roku Valenčiču in 25-letnemu Domnu Jurkoviču. Prvi končuje magisterij iz fizike, drugi iz elektrotehnike. Znanje, ki sta ga nabrala med študijem, jima je izdatno pomagalo, da sta te dni v Ljubljani odprla novo turistično atrakcijo – labirint, interaktivno pustolovsko igro, ki ni le prva in edina tovrstna igra v Sloveniji, ampak celo na svetu!



Ko ostaneš sam v temi



Igro Labyrinth je med prvimi preizkusila ekipa Slovenskih novic. Rok in Domen sta nas najprej posadila v sobico, kjer se je odvrtel kratek film o umetniku Aleksandru Novaku. »Njegova galerija je stara več kot 200 let in je edinstvena, saj je umetnik svoja dela postavil v ogromen labirint in jih zavil v trdo temo. Edini način, da si ogledate galerijo, je, da vstopite v labirint in najdete pot iz njega. Vendar ni vse tako, kot je videti na prvi pogled …« sta stopnjevala napetost pred začetkom igre.

