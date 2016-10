V le enem tednu so povozili 12 srn

TRŽIČ – Samo v zadnjem tednu so vozniki, ki so vijugali po gorenjskih cestah, kar dvanajstkrat trčili v divje živali! Največkrat so bile povožene srne, največ takšnih nesreč pa se je zgodilo v okolici Podbrezij. Območje spada pod okrilje Lovske družine Dobrča. Gospodar družine Zoran Šulgaj nam je pojasnil, da sta na cesti, speljani po gozdu, ki se razteza med Podbrezjami in Kovorjem, samo minuli teden pod kolesi končali dve srni.



»Že vrsto let lovci uporabljamo sredstva, s katerimi se trudimo preprečiti divjadi, da bi zašla na cesto. Uporabljamo tako tehnična kot tudi kemična sredstva. Med prva spadajo škatlice, ki začnejo takrat, ko se približa avto, oddajati brenčeč zvok, ki moti divjad. Že dolgo uporabljamo tudi razpršila za odvračanje divjadi, s katerimi vsak teden poškropimo cunje, nameščene ob cestnih odsekih,« je nekaj ukrepov, s katerimi odvračajo divjad od nevarnih cest, opisal gospodar Lovske družine Dobrča. Poleg tega, je dodal, so ponekod že nameščeni novi modri odsevniki, za katere so že v tujini ugotovili, da so moteči za divjad. »Imeli smo jih nameščene že v preteklosti, vendar so nam jih veliko pokradli, podobno se rado zgodi s škatlicami za odganjanje divjadi, ki jih imamo zaradi tega bolj skrite po gozdovih,« opiše gospodar Lovske družine Dobrča.

