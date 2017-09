V Laško s kraljem prišel tudi pičkurin

Matejev oziroma Matevžev sejem je bil živ, z njim pa so v Laškem obudili spomin na leto, ko je tedanji trg dobil mestne pravice. Z dekretom ga je za mesto razglasil takratni vladar države Srbov, Hrvatov in Slovencev, kralj Aleksander I. Karađorđević, ki je tokrat znova obiskal Laško in občutil vrvež, ki so ga pričarali člani Zveze društev Možnar s kostumografijo iz tistih časov in prikazom običajev, številnimi prodajalci ter mešetarji na sejmu pa tudi glasbo in plesom. Vrnili so se v čas pred 90 leti, ko so na prošnjo takratnega župana Franca Roša in ukaz kralja Aleksandra I. Laškemu podelili mestne pravice.



V Laško so prišli številni obrtniki, rokodelci in prodajalci, ki so ustvarili sejemsko ozračje, kakršno je bilo pred 90 leti. Na sejmu so za denar prodali vse, kar so pridelali ali izdelali čez leto. Pridne kmetice so ponujale jajca, lončarji posodo iz gline, gospe so se ozirale za puloverji iz volne. Nepogrešljiv je bil na sejmu čevljar, ki je ženskam jemal mere za salonarje in drugo obutev, manjkal ni niti usnjar. Mnogi so želeli na sejmu dobro zaslužiti s prodajo živine. Za med so šli šopki iz krep papirja, moški pa so radi postali tudi ob pušnšanku in nazdravili z rujno kapljico. Priložnost za prodajo svojih drobnarij je dobil tudi pičkurin, kot so mu rekli, in je vso robo nosil v škatli, obešeni prek ramen. Skratka, poskušali so zbrati čim večjo množico kupcev, prodajalci pa so ponujali veliko blaga. Tudi zato, ker so sejme prirejali le enkrat ali dvakrat na leto.



Letošnji je bil hkrati osrednja prireditev ob praznovanju 90-letnice mesta Laško, njen vrhunec pa prihod kralja Aleksandra I. Karađorđevića, ki ga je upodobil ljudski ustvarjalec Nani Poljanec, ki ima v Rogaški Slatini svoj Ljudski muzej. Tokrat je vlogo kralja Aleksandra I. premierno uprizoril že na razstavi v Muzeju Laško in dan zatem še na Matejevem sejmu, in to v repliki kraljeve uniforme, ki jo je izdelala Barbara Repinšek. Njegovo veličanstvo kralj je pozdravil vse prisotne, jih nagovoril in se sprehodil med rokodelci, obrtniki in mešetarji, nič pa ni imel proti niti, ko so se številni želeli z njim fotografirati. Številni predmeti, fotografije in pisni viri o kralju Aleksandru in obisku Laškega so v Muzeju Laško še na ogled vse do martinovega. Dr. Sara Špelec pa je v Knjižnici Laško predstavila tudi svojo knjigo z naslovom Kralj Aleksander I. v Laškem, v kateri je opisala prvega nacionalnega vladarja, kot ga imenuje takratno medvojno časopisje, ter njegovo vraščenost in navezanost na slovenska tla. »Živel kralj,« pa so vzklikali tudi številni mladi, ki so obisk njegovega visočanstva pospremili z zastavicami in mu zapeli himno.