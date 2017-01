V kraškem hlevčku jaslice z vsega sveta

KAZLJE – Najbogatejša zasebna zbirka jaslic pri nas – že trideset let jo dopolnjuje režiser Gregor Tozon – ne bi mogla biti postavljena v primernejšem prostoru, kot je nekdanji hlevček tik ob cesti in le nekaj korakov od cerkve sv. Lovrenca v Kazljah na Krasu.



Zbirateljska strast Gregorja Tozona, ki se je po upokojitvi iz Ljubljane umaknil na Kras, ima korenine v meščanski krščanski tradiciji. Poleg velike noči je bil božič največji družinski praznik. Pri Tozonovih so najprej imeli, tako kot mnoge meščanske družine, jaslice iz papier-mâchéja, dokler niso dobili novih, ki jih je mama dala narediti patru Wolfgangu Koglerju iz kartuzije Pleterje, znanemu mojstru izdelovanja jaslic. Na stopnicah ob strani je upodobil tudi sebe, v ospredje pa je seveda postavil družino. Oče desno spodaj je ovčji pastir, mama na skalni polici nad votlino s Sveto družino in pred njo klečečimi Svetimi tremi kralji pa dirigira orkestru in zboru svojih šestih fantov.



»Vse je potekalo po določenem zaporedju,« se spominja Tozon. »Do 25. decembra je bila prodaja smrek prepovedana, jaslice je že dan, dva prej postavljal oče, otroci pa smo lahko razporejali ovčke. Še prej pa smo smeli v zibko vsak dan dodati kakšno slamico, da je bil Jezušček, kot je rekla mama, 24. zvečer na toplem. Šele po večerji smo smeli pogledati, kakšna darila nas čakajo pod smreko.«



Kot pravi zbiralec se je Gregor z redkokaterega potovanja vrnil brez jaslic. Zanje je prosil tudi prijatelje, ki so potovali kam daleč. Lesene jaslice v njegovi zbirki so na primer iz Slonokoščene obale in Peruja, v tistih iz Gambije nastopa celo želva, glinene so iz Bolivije. Tozon pozna njihove zgodbe, kdaj in kako jih je dobil. Ene jaslice mu je podarila tudi mama. Z njimi mu je vzbudila zanimanje za te ročno izdelane mojstrovine, ki mu zdaj vedno bolj prikličejo tudi spomin na otroštvo.



»Mislim, da sem pred dobrimi tridesetimi leti prav jaz največ prispeval k širjenju tega zbirateljskega bacila pri nas,« se Gregor Tozon še enkrat vrne v preteklost. »Moja zamisel se bile tudi žive jaslice v Postojnski jami. Takrat, še v socializmu, se jih vodstvo jame ni upalo postaviti. Med pripravami za nastop Slovenskega okteta, ko so mi zaupali tudi povsem novo osvetlitev jame, saj je bila obstoječa še italijanska, pa smo imeli srečo v nesreči. V tistih dneh je namreč hudo neurje prizadelo Laško z okolico, in ko smo predlagali, da bi izkupiček od prodanih vstopnic namenili žrtvam neurja, niso več mogli nasprotovati. Uporabil sem princip zamrznjenega gledališča, božične igre, tako da so se negibne figure pojavljale zdaj tu, zdaj tam. Vsak dan smo imeli po pet štirinajstminutnih predstav. Dogodek je bil zelo odmeven, saj so o njem poročali celo na CNN.«



Zadnja leta je gospod Gregor, kot pravi, postal že nekoliko izbirčen: »Ne kupim več vsega, kar vidim, in sem prav zadovoljen, kadar se z bolšjega trga vrnem domov praznih rok. Vseh jaslic niti nimam natančno preštetih, figur sploh ne, a mislim, da je kompletov več kot 170. Zraven je še kakšnih 40 izdelanih iz papirja oziroma kartona. Najstarejše jaslice so iz prvih desetletij 19. stoletja. Te in tudi nekaj mlajše niti niso jaslice v običajnem pomenu besede, ampak samo Jezuščki, večinoma izdelani iz voska. Vsekakor pa imam jaslic dovolj za več razstav hkrati.«



Prvo, se spominja, je pred dobrim desetletjem postavil v Stični, naslednja je bila v Štanjelu. Potem je imel kakšno leto tudi po dve ali tri. Tudi letos je poleg domače pripravil še eno, v Portorožu – tam so na ogled predvsem jaslice iz Afrike.