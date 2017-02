V Kopačnici bodo poljanske terme

V dolini Kopačnice nad Hotavljami v Poljanski dolini pri kmetiji Topličar izvira termalni vrelec. Zdravilno vodo omenja že loški urbar iz 17. stoletja, v vodi pa so se pred 200 leti zdravili idrijski rudarji, ki so bolehali za kožnimi boleznimi, saj vsebuje precej žveplene soli. Konec 19. stoletja so se o termalnem vrelcu razpisale Kmetijske in rokodelske novice, nato pa so bile poljanske terme kar malo pozabljene.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«