V Kemisu zgorelo 871 ton odpadkov, več kot polovica nevarnih

V požaru v vrhniškem podjetju za predelavo nevarnih odpadkov Kemis, ki je izbruhnil minuli ponedeljek, je zgorela več kot polovica skladiščenih odpadkov. Od dobrih 871 ton odpadkov, kolikor jih je zgorelo, jih je bilo dobrih 456 ton nevarnih, kažejo podatki, ki jih je Kemis objavil na spletni strani .

Iz Kemisa so sicer prve dni po požaru zagotavljali, da so podatki o skladiščenih snoveh uničeni, saj da so jih hranili na računalniku, ki je zgorel v požaru. Danes pa so objavili tabelo s snovmi, ki so jih na dan požara hranili, prav tako objavljajo podatke o tem, katere snovi in koliko jih je zgorelo.

Minuli ponedeljek sta bili v Kemisu po njihovih navedbah skladiščeni 1402 toni odpadkov, od tega dobrih 948 ton nevarnih odpadkov. Od vseh nevarnih odpadkov jih je zgorelo dobrih 456 ton. Ob tem so v Kemisu poudarili, da vsi odpadki, ki so jih označili kot zgorele, niso nujno v celoti zgoreli, ampak je nekatere ogenj le oplazil.

Med drugim skladiščena ena tona pesticidov

Kot je razvidno iz podatkov, so imeli v Kemisu med drugim skladiščeno eno tono pesticidov. V skladišču so imeli tudi 55 ton organskih topil, pralnih tekočin in matične lužnice, 51 ton motornih olj, 12,5 ton barv, tiskarskih barv, lepil in smol, ki vsebujejo nevarne snovi, 10 ton različnih nevarnih odpadkov ter prav toliko absorbentov ter 1,6 tone laboratorijskih kemikalij, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo. Med zgorelimi snovmi je bilo tudi 29 ton mulja iz naprav za ločevanje olja in vode, več kot 60 ton drugih odpadnih muljev, 29 ton z oljem onesnažene vode iz naprav za ločevanje olja in vode ter eno tono odpadnih tiskarskih tonerjev.

Na ministrstvu za okolje in prostor pa so na vprašanja STA danes pojasnili, da so v Kemisu od leta 2011 do leta 2015 opravili sedem rednih inšpekcijskih pregledov, zadnjega konec leta 2015. Pregledovali so področje ravnanja z odpadki in opravili nadzor predvsem emisij snovi v vode in zrak ter obremenjevanja okolja s hrupom. V teh nadzorih nikoli niso ugotovili nepravilnosti, navajajo na ministrstvu.

Izredni inšpekcijski pregled

Minuli petek pa je okoljska inšpekcija v Kemisu opravila izredni inšpekcijski pregled. Kot pojasnjujejo, ugotovitveni postopek še ni zaključen, zato ga ne morejo komentirati. Inšpektorat med drugim preverja, s kolikšnimi količinami nevarnih odpadkov je Kemis dejansko upravljal in jih skladiščil - torej skladnost dovoljenih količin z dejanskimi.

Kot napovedujejo, bodo v primeru ugotovljenih kršitev inšpekcijske službe ustrezno ukrepale. Nadzirale pa bodo tudi sanacijo in bdele nad tem, da se bo z odpadki ravnalo skladno s predpisi.