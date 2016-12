V javnem sektorju  bo splošna stavka?

LJUBLJANA – »Dvomim, da je vlada tako nepremišljena, da ne bi vedela, da bo, če bo eni od skupin zaposlenih v sklopu enotnega plačnega sistema za javni sektor izboljševala (povišala) plače, slej ko prej morala plače izboljšati tudi tistim v drugih skupinah,« se je pridušal Branimir Štrukelj, komaj je postalo jasno, da bodo ministri SMC kar preglasovali ministre SD in Desusa zato, da bi vlada lahko kljub nasprotovanju slednjih sklenila separatni dogovor le z očitno privilegiranim zdravniškim sindikatom Fides. Za nobeno izmed finančnih ali političnih posledic dogovora med vlado in Fidesom se, skratka, ni post festum mogoče pretvarjati, češ da je vlado, sindikate ali, ne nazadnje, davkoplačevalce presenetila kot strela z jasnega. Nismo le natančno vedeli, kaj bo sledilo (da bodo najbrž tudi vsi drugi sindikati javnega sektorja zahtevali, naj vlada za prihodnje leto prekliče oziroma odpravi kar vse varčevalne ukrepe, ki menda tako ali tako niti niso več potrebni), vedeli smo celo, kdo je odgovoren za tisto, kar bo sledilo še pred koncem leta.



Fides je bil kooperativen



Tega ne zanika niti prvi med vladnimi pogajalci, minister za javno upravo Boris Koprivnikar, saj je v isti sapi priznal, da je prav takšen odziv drugih sindikatov pričakoval, da pa je resda (na podlagi izkušenj?) hkrati do zadnjega upal, da bo Štrukljeva skupina sindikatov le pokazala malo več kooperativnosti. Kooperativnosti? Kljub temu da se je premier Cerar, ki ima v tem hipu v ahilovi peti še en velik trn (vladna SD in Desus nestrpno čakata, ali bo ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc končno le predlagala reformne ukrepe in kakšni bodo), pohvalil, da je vlada celo 2. januar, ki naj bi bil znova praznik in dela prost dan, ponudila kot gesto, s katero želi vsem pokazati, da so gospodarske in finančne razmere v Sloveniji že spet bistveno ugodnejše? Ja. Čemu pa je potem predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin predvčerajšnjim spregovorila o tem, da so zaradi dolgotrajne revščine pri nas žal ogroženi tudi zaposleni, med katerimi je celo 60 odstotkov tistih z začasnimi oblikami zaposlitve oziroma prejemnikov minimalne plače?

