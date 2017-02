V iskanju pravice

Ena mojih najljubših knjig pri trinajstih, štirinajstih je bila Resnična zgodovina Divjega zahoda – revolveraši. Eno poglavje je bilo namenjeno vigilantom, jeznim in razočaranim državljanom, ki so pravico vzeli v svoje roke, ker je oblasti niso znale ali so kriminalcem celo dajale potuho. In ko je sodilo ljudstvo, ki pač nima zaporov, je bila sodba lahko samo ena. Po navadi se je zgodila na štriku. Pa vigilanti niso bili omejeni na 19. stoletje, na Filipinih so bili t.i. vodi smrti dejavni do nedavnega.



Sam vigilantstva ne podpiram, ker, sem prepričan, prej ali slej pripelje do anarhije in pobijanja ne samo krivih, ampak tudi nedolžnih. Lopove naj aretira policija in jim sodi sodišče. Ter jih, spoznane za krive, obsodi. Je pa zdaj vprašanje, kakšne so kazni. V Sloveniji so brez vsakega kompasa. Ukradeš pašteto in greš za rešetke za štiri leta ali pa ubiješ človeka, in ker imaš dobrega odvetnika, ki ti je zrihtal neprištevnost, malo povohljaš po psihiatrični bolnišnici (ali pa še to ne), in si prost.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.