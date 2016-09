V hotelu s 4 zvezdicami so jim izklopili elektriko

HRASTNIK – Dalibor Čakarić in Martina Kavzar nista vajena luksuza, s 14-mesečno hčerko živita dokaj skromno v hrastniškem blokovskem naselju. »Kam bomo šli letos na dopust, smo se odločili že januarja, ko sva v agenciji Relax vplačala 1163 evrov za šestdnevni all-inclusive paket na španski obali v Lloret de Maru.« Dolgih osem mesecev je trajalo, da je končno nastopil 30. avgust in je mlada družinica odšla na težko prislužene počitnice: »Z Martino sva si že dolgo želela, da bi enkrat z letalom šli nekam dlje, kjer bi se nekaj dni zares samo razvajali. Da sva nam to željo uresničila, sva varčevala kar nekaj časa. Čeprav imam plače manj, kot je stal paket, sva ga zmogla kupiti z denarjem, ki nama je ostal od lanske dohodnine,« razloži Dalibor in z grenkim glasom doda: »Prav zaradi tega je bilo razočaranje na koncu dopusta še večje.«



Receptor je stoje spal



Družina iz Hrastnika se je prek agencije Relax nastanila v hotelu s štirimi zvezdicami Mediterranean Sand. Kot lahko preberemo na turističnih portalih, gre za hotel, ki »ponuja sodobne klimatizirane sobe z zasebnim balkonom in zunanji bazen. Sobe so elegantno opremljene in nudijo satelitsko televizijo, sef in zasebno kopalnico s sušilcem za lase ter z brezplačnim toaletnim priborom.« V hotelski samopostrežni restavraciji naj bi bile na voljo »različne kontinentalne in mednarodne jedi, zvečer se odvijajo glasbeni nastopi v živo, enkrat tedensko pa prirejajo tematske večere s ponudbo regionalnih jedi«. In še: »Hotelsko osebje vam z veseljem posreduje turistične informacije.«

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«