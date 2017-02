V hostel na invalidskem vozičku

PODCERKEV – Na zemljevid notranjske pokrajine, tistega njenega dela, ki se na robu snežniških gozdov stika z Loško dolino, je stvarnik na sončno lego te kraške globeli postavil tudi obcestno vas Podcerkev. »Obdelana polja, urejene hiše, vselej prijazni domačini, to je pač od nekdaj naša olika,« je množici, ki se je trla v eni izmed novejših stavbnih pridobitev na nekdanji Lužarjevi domačiji, ponosno oznanjala Boža Troha, vaška predstavnica v lokalni skupnosti. »To, da je naš Beno, sicer borec, ki mu ni ravnega, dal ta kompleks postaviti na treh nekdanjih domačijah... lahko samo rečemo vsa čast in, sosed, le tako naprej,« so nagovor prve vaške gospe pospremili z dolgim aplavzom.



Benjamin Žnidaršič, lastnik Ars vive, Zavoda za kulturno integracijo in socializacijo družbenih skupin iz Loške doline, je tudi pisatelj, pesnik, umetnik, podjetnik... in naložbenik ter seveda boter Youth hostla Ars viva, prvega invalidom na vozičkih prilagojenega namestitvenega objekta v Sloveniji. Z odprtjem je postal del največje verige prenočišč po svetu pod okriljem mednarodne zveze mladinskih hostlov Hostelling International. V njem je na voljo skupno 29 ležišč, in sicer tri dvoposteljne sobe s kopalnico, štiri dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, triposteljna soba s skupno kopalnico in dve sobi s po šestimi ležišči. Povrhu pa še štirisobni apartma s skupno 14 ležišči. Del hostla je tudi galerija v spodnjih prostorih; njene stene je poleg Bena zapolnil še Željko Vertelj, stanovalec Doma starejših občanov Kočevje.

