V Hoče prihaja Magna: delo naj bi dobilo 400 ljudi

HOČE – Predsednik vlade Miro Cerar in gospodarski minister Zdravko Počivalšek sta po današnjem krajšem sestanku na občini Hoče-Slivnica tudi uradno potrdila informacije o tem, da kanadsko-avstrijski avtomobilski gigant Magna International oziroma njena graška družba Magna Steyr del proizvodnje seli na območje bodoče proizvodne cone Hoče-Slivnica.

Magna bo v Sloveniji zgradila nov ličarski obrat, v katerem bo delo dobilo 400 ljudi, je že v sredo ob predstavitvi načrtov skupine povedal njihov glavni izvršni direktor Don Walker. Kot je dejal, je Magna večino novih poslov dobila v Evropi, a vsaj uradno, potem ko se je govorilo celo o 3000 novih delovnih mestih, za zdaj na stari celini še ne načrtuje nove proizvodne tovarne.

Gradnja obrata v Sloveniji se bo po načrtih Magne začela v drugem četrtletju letos, ko bodo v graški podružnici, Magni Steyr, začeli sestavljati BMW serije 5 in vozilo Jaguar Land Rover, je poročal kanadski spletni portal The Globe and Mail.

Obrat bodo postavili v neposredni bližini mariborskega letališča. Slovenska vlada je ocenila, da gre za strateško naložbo, zato je državni zbor pred novim letom sprejel poseben zakon o zagotavljanju pogojev za izvedbo naložbe. Zakon med drugim omogoča tudi razlastitev lastnikov kmetijskih zemljišč na območju, kjer je predvidena gradnja. Počivalšek je sicer izrazil upanje, da se bodo z vsemi lastniki dogovorili in da razlastitve ne bodo potrebne.