V grlo se mu je zapičil ribiški trnek s plovcem

ČATEŽ OB SAVI – So staroselci, ki se, podobno kot nekateri turisti, leto za letom vračajo v čateške terme. Pojavijo se na pomlad in kot druge ptice selivke prinesejo lepo in toplejše vreme, nato pa lepega jesenskega dne odletijo tja, kjer ni snega. Labodja zgodba, ki se že več let ponavlja tudi v Čatežu. Letošnje leto bodo proti toplejšemu soncu odleteli pozneje kot sicer. Eden od petih mladičev labodjega para, ki zadnja leta pomladne in poletne mesece preživlja na bajerju v osrčju termalne riviere in okolici, je doživel nesrečo.



Na ostanku nekdanjega močvirja in bajerja savske podtalnice, ki je preurejen v jezero, na katerem stoji naselje počitniških koč, na bregu pa indijanska vas, in na iztoku termalne vode v neposredni bližini že leta dolgo lovijo ribiči. V ta habitat pogosto prihajajo čaplje, štorklje, najti je tudi vodne želve in druge živali. Labodi so vsako leto dodatna zanimivost za ljudi, ki jih očitno ne motijo preveč, saj se sicer ne bi vračali. Najdejo se seveda žal tudi takšni, ki so jim te lepe ptice v napoto in jih preganjajo, ščuvajo nanje pse in podobno. Večina jih vendarle samo opazuje, nekateri pa tudi hranijo.

