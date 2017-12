V gorskem raju so besni, ker imajo klorirano vodo

Domačini so do zadnjega kotička napolnili miniaturno telovadnico podružnične šole. FOTO: Špela Ankele

JAVORJE – Nad Poljansko dolino, ki jo je v slovenski literarni spomin vtisnil pisatelj Ivan Tavčar, leži hribovska vasica Javorje. Skoraj sto domačinov je ta teden dodobra zapolnilo miniaturno telovadnico podružnične šole, ko je bil na sporedu izredni zbor krajanov. Na njem so domačini več ur naštevali probleme, ki tarejo prebivalce Javorij in sosednjih vasi. Še največ sivih las jim povzroča voda, ki je klorirana, česar prebivalci gorskega raja pod Blegošem ne morejo razumeti in sprejeti.

Kristina Knific, ki na občini Gornja vas - Poljane skrbi za ekologijo in vodi področje ravnanja z odpadki, je domačinom uvodoma pojasnila, da so v vodi, ki teče iz pip, »občasno prisotne bakterije, ki niso nevarne za zdravje«. Zato jo zadnjih nekaj mesecev klorirajo, hkrati pa razmišljajo o tem, da bi v bližnji prihodnosti namesto klora uvedli čiščenje vode z UV-lučko.

Poleg vode so prebivalci Javorij opozorili še na prostorsko stisko v šoli in vrtcu. Ni nepomembno: ravno Poljanska dolina je med tistimi področji v Sloveniji, ki imajo največji naravni prirastek. Prostorska stiska v šoli je tolikšna, da pouk angleščine občasno res poteka na hodniku, so pojasnili na gorenjevaško-poljanski občini in dodali, da že načrtujejo širitev šolskih prostorov, v prihodnjih petih letih pa bi utegnil nove igralnice dobiti tudi prenatrpani vrtec.

Beseda na zboru krajanov, ki ga je vodil gorenjevaško-poljanski župan Milan Čadež, se je nato dotaknila še nekaterih drugih, za vasi nad Poljansko dolino zimzelenih tem: cest, kanalizacije, optičnega omrežja in poslovilne vežice.

Matevž Demšar, ki je pod zahtevo za zbor krajanov zbral 66 podpisov domačinov, je povedal: »Od zbora krajanov si kaj veliko nismo obetali, smo pa zadovoljni, da se je toliko domačinov odzvalo vabilu. To pomeni, da ljudi zanima, kaj se dogaja v naši vasi.« Dodal je, da se bo vaška Iniciativa za pravično, pošteno in pregledno poslovanje, kakor se je poimenovalo teh 66 krajanov, še naprej prizadevala za transparentno delovanje krajevne skupnosti in jasno porabo javnih sredstev.