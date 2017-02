V gorah ni ne mej ne politike

V Združenju vojaških gornikov Slovenije (ZVGS) se najde ljubitelje in varuhe gorske narave, ki so nekdanji ali še aktivni pripadniki vojaških gorskih enot, in kot povedo, sta njihovi temeljni vrednoti mir in spoštovanje človekovih pravic: »Negujemo spomin na padle in umrle vojake v gorah. Častimo slovenske gore in si prizadevamo za prepoznavnost častitljive slovenske vojaške gorniške zgodovine. Ponosni smo na našo slovensko domovino in slovenski narod. V gorah ni fizičnih meja, so le nevidne meje, ki jih postavljajo narava in človeške zmogljivosti.« Slovenska zveza je združena v polmilijonsko svetovno federacijo vojaških gornikov (IFMS), sorodno mislečih ljudi, ki jih družijo iste vrednote in enake življenjske izkušnje.



Slovenski začetki segajo v leto 2007, ko je Tržičan, danes upokojeni brigadir Janeza Kavar, začel postopke za ustanovitev. Njegova zasluga je tudi, da je bilo slovensko združenje sprejeto v Mednarodno federacijo vojaških gornikov, v kateri smo slovenski vojaški gorniki enakopravni člani te prestižne organizacije vojaških gornikov iz Švice, Francije, Italije, Nemčije, ZDA, Španije in drugod. Prav Kavarjeva zasluga je, da sta v sodelovanju s študijsko skupino za proučevanje vojaške zgodovine dva objekta Slovenske vojske poimenovana po osebah, pomembnih za zgodovino slovenskega vojaškega gorništva. Vojašnica na Bohinjski Beli je poimenovana po Boštjanu Kekcu, ki je bil alpinistični inštruktor v takratni slovenski Teritorialni obrambi. Leta 1993 je zaradi čakanja na boljše vremenske razmere zbolel za višinsko boleznijo pod vrhom K2 in preminil. Vadbeni center na Pokljuki pa je poimenovan po Rudolfu Badjuri, piscu slovenskih turističnih vodnikov, kartografu, zbiralcu krajevnih imen ter ljudskih in strokovnih izrazov, smučarskem učitelju in planincu, umrlem leta 1963.



Združenje je pred dnevi dobilo novo vodstvo, Fedjo Vraničarja je na položaju prvega moža zveze zamenjal Slavko Delalut, s četrtstoletnim stažem dela na ministrstvu za obrambo, ki je ob tem povedal: »Združenje se ni ujelo v strankarske boje in dnevno politiko. Pred nami je izziv, saj želimo v Sloveniji prirediti dneve IMFS, mednarodne zveze vojaških gornikov, ki bi sovpadala z obletnico preboja Soške fronte. Hkrati vabim vse nekdanje in še aktivne pripadnike vojaških gorskih enot, da se včlanijo v našo zvezo.«