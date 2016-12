V Fidesu o odločitvi vlade pravijo to

LJUBJANA – Po današnji odločitvi vlade, da pooblasti ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc za podpis sporazuma z zdravniškim sindikatom Fides o prekinitvi stavkovnih aktivnosti, so se na pri Fidesu odzvali na novico. Zapisali so, da so zadovoljni in da je to prvi korak v pravo smer. Njihov zapis objavljamo v celoti.

»Spoštovani, 10 dni je minilo od parafiranja sporazuma o zamrznitvi stavkovnih aktivnosti. V tem času smo zaradi nepotrebnega političnega obračunavanja, s katerim je del politike netil konflikt med zdravniki in bolniki, strašil s privatizacijo, spodbujal medgeneracijski spor med zdravniki ter spor med sindikati javnega sektorja, izgubljali dragocen čas.

Zadovoljni smo, da je vlada končno naredila korak v pravo smer in podprla sporazum, ki bo sprožilec nujno potrebnih sprememb za boljši zdravstveni sistem, na kar smo zdravniške organizacije brez posluha politike opozarjale vrsto let. V začetku leta 2014 smo tako javno predstavili predlog reforme slovenskega zdravstvenega sistema, a odziva tedanjega resornega ministra ni bilo. Pred nami je torej še veliko dela, zato pričakujemo, da bomo za realizacijo zavez iz sporazuma že naslednji teden sedli z vlado za pogajalsko mizo.«