V evropskih hlevih kmalu superkrave?!

BERLIN, LJUBLJANA –Nemci bodo obudili svojo superkravo, ki je navdihnila že Hitlerja. Auroch, pasma divje krave, ki se je vse do 17. stoletja pasla po velikih travnatih ravnicah Nemčije, Španije, Poljske, Romunije... bila je nekakšen bizon bogatih evropskih travnikov, je izumrl leta 1627 na Poljskem. Prav tega leta naj bi zaklali zadnji primerek te slovite pasme, ki je odločilno vplivala na ekosistem stare celine in ga kar 250.000 let ohranjala v ravnovesju. Tako močno, da nekateri ekologi celo zatrjujejo, da lahko na neki način zgodovino opredelimo pred aurochom in po njem, z njim je namreč izumrla še zadnje veliko divje bitje Evrope.

Prednik današnje krave

Nacisti so trdoživo, nezahtevno in vsestransko govedo občudovali in ga že pred začetkom vojne poskušali obuditi v okviru arijske ideologije, ki se naslanja na germansko mitologijo.

Sorodnik in prednik aurocha je bil tur, znamenito govedo, nekoliko večje od današnje domače krave, ki je prav tako izumrlo v 17. stoletju.

Po dosedanjih raziskavah naj bi bil tudi auroch kar precej višji od današnjih krav, a hkrati izjemno gibčen, hiter in samozadosten. Risba Charlesa Hamiltona Smitha iz 16. stoletja kaže, da je bila žival zelo velika, a okretna. Strokovnjaki so dognali, da je človek aurocha kljub temu udomačil že pred 10.000 leti na Bližnjem vzhodu in v Indiji. Nadaljnje raziskave so pokazale, da je prednik domače krave, a ta je po mnenju veterinarja mag. Janeza Kunca, vodje osemenjevalnega centra na Preski pri Medvodah, vendarle precej drugačna.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«