V DUTB dobil polnega

LJUBLJANA – Neizvršni direktorji Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) so v sredo za glavnega izvršnega direktorja imenovali Imreja Balogha, ki je slabo banko začasno vodil že od lanskega oktobra. Polni petletni mandat mu začne teči s 1. oktobrom, Balogh pa s tem postaja tudi član upravnega odbora DUTB.

Kot so danes sporočili iz DUTB, so neizvršni direktorji, ki jih vodi Marko Simoneti, Balogha za glavnega izvršnega direktorja imenovali v skladu z zakonodajo in na podlagi mednarodnega postopka izbora, ki je bil »izveden transparentno, konkurenčno, enakopravno, zaupno in v skladu z najboljšo poslovno prakso na področju kadrovanja«.