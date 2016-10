V dolino prinesli 625 kil smeti

Hladen je bil objem severnika na Rudnem polju, a po pokljuški planoti je bilo opaziti precej skupin, ki so s posebnimi biorazgradljivimi vrečkami čistile enega najlepših predelov Triglavskega narodnega parka. Pet obilnih stotnij se je nabralo udeležencev, poleg so bili še nekateri oskrbniki planinskih koč, člani slovenske biatlonske reprezentance pa Kolesarskega kluba Kranj, prišli so tudi štirinožni prijatelji in vodniki Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke. Seveda niti prijaznosti polna maskota Kuža Pazi ni manjkala.



Natehtali s natančno 625 kilogramov nabranih odpadkov. Dodali so se zbiru sedmih let, kar traja akcija, ko se je po predelih naših gora pobralo in na deponije prepeljalo več kot 28 ton odpadkov. Kot so povedali na Zavarovalnici Triglav, z akcijo Očistimo naše gore že vrsto let spodbujajo spoštljiv odnos do narave in širijo navdušenje nad pohodništvom. »Besede niso dovolj, z akcijo želimo doseči oprijemljive rezultate. Zato vsem, ki se udeležijo naših pohodov, že sedem let delimo simbole akcije – majice, rokavice in biorazgradljive vrečke, s katerimi očistijo planinske poti in v dolino odnesejo svoje smeti,« je namen ekološkega projekta opredelila Janka Planinc, direktorica gorenjske enote zavarovalnice, in dodala: »Predvsem opažamo, da ozaveščanje planincev raste, zato se posvečamo tudi drugim temam, kot sta gorski bonton in varnost v gorah.«



Devet oskrbnikov planinskih koč se je preizkusilo v tekmovanju za najboljšo planinsko sladico. Strokovna komisija pod vodstvom vodje kuhinje Športnega centra Pokljuka Gašperja Jana je zmago prisodila planinski koči Dom v Tamarju, ki je pripravil jabolčni zavitek. Predstavljena je bila tudi spominska plošča Rozaliji Škantar, po domače Šestovi Rezi, ki je leta 1870 v spremstvu očeta Jožeta in brata Jerneja kot prva ženska stopila na vrh Triglava. Gospa iz Srednje vasi v Bohinju je bila nato dolgoletna oskrbnica Vodnikovega doma pod Triglavom in prav tja bodo prenesli spominsko ploščo, ki sta jo prevzela sedanja oskrbnica Nastja Stare in predsednik PD Srednja vas Jaka Zupanc.