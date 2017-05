V Črni gori še letos spomenik Prešernu

PODGORICA – Nek’ ži­ve svi na­ro­di/ što do­če­ka­ti že­le dan/ da svud, gdje sun­ce ho­di /spor bu­de pro­tje­ran/ tad uz prag/ ne­će vrag/ ne­go pri­ja­telj bi­ti drag. Če bo vse steklo po načrtih, bodo že konec leta ti verzi zapisani na spomeniku, ki ga bodo postavili v prestolnici Črne gore. Ne le v črnogorskem, ti verzi bodo zapisani tudi v slovenskem jeziku, saj bo spomenik postavljen v spomin na največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna.



Spomenik Prešernu v Podgorici bodo postavili na pobudo častnega konzula Črne gore v Sloveniji Vojislava Kovača, ki naj bi po poročanju črnogorskih Vijesti tudi financiral njegovo postavitev. »Izdelan bo iz naravnega in umetnega kamna ter brona, v umetniški formi kubusa, njegove dimenzije pa bodo 3,5 x 2,8 x 1,8 metra,« piše v odloku o postavitvi tega spomenika, o vsem skupaj pa se bodo morali najprej izreči podgoriški mestni svetniki na seji, ki bo 9. maja. V obrazložitvi odloka, ki ga je podpisal župan Podgorice Slavoljub Stijepović, je zapisano še, da je glavno mesto Črne gore podprlo predlog Vojislava Kovača zaradi krepitve kulturnih odnosov med državama. Ob tem je treba upoštevati, »da ima delo Franceta Prešerna mednarodni kulturni in humanistični značaj in da je soglasje za postavitev spomenika temu pomembnemu pesniku dalo tudi črnogorsko ministrstvo za kulturo«.



O tem, da bodo Črnogorci v svojem glavnem mestu postavili spomenik Prešernu, je bil sicer govor tudi med nedavnim obiskom črnogorskega zunanjega ministra Srđana Darmanovića pri slovenskem kolegu Karlu Erjavcu. Kot je povedal Darmanovič, bi bil tak spomenik znak medsebojnega spoštovanja in kulturnega prepletanja obeh narodov, prav iz tega razloga pa je bil leta 2014 – tudi takrat na pobudo častnega konzula Črne gore v Sloveniji – v Ljubljani postavljen spomenik največjemu črnogorskemu pesniku Petru II. Petroviću Njegošu.