V četrtek sončno, potem se bo verjetnost za padavine povečala

Reke prestopile bregove Minuli konec tedna je Slovenijo zajelo močno deževje. Količine so bile najobilnejše v severozahodnem delu, kjer je ponekod padlo tudi več kot 300 mm dežja. Najmanj dežja je padlo na severovzhodu, med 20 in 40 mm. Zaradi obilja vode so v zahodnem delu Slovenije reke prestopile bregove, marsikje je voda zalila kleti in povzročila težave v infrastrukturi. Opozorilne pretoke so presegle reke Kolpa, Ljubljanica s kraškimi pritoki, Sava Bohinjka v spodnjem toku in Vipava, ki so se razlivale na območjih vsakoletnih poplav. Prehodno in v manjšem obsegu so se razlivale Sava v srednjem in spodnjem toku, manjše reke na območju Zasavja in tudi Dravinja. Narasli sta Ljubljanica in Krka s kraškimi pritoki. V sredo in četrtek bo suho vreme, več sonca bo na Primorskem. Vremenski obeti od 10. do 15. novembra Od četrtka bodo naši kraji pretežno pod vplivom obširnih višinskih dolin s hladnim zrakom. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan bo tudi nekaj sonca. V nadaljevanju se bo verjetnost za padavine spet povečevala. Dnevne temperature zraka bodo večinoma med 5 in 10 stopinjami C.