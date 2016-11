V celofan zavita dietna pasja hrana

Kaj bi se zgodilo, če bi trgovski centri v trenutku zaprli vrata in bi morali presedlati na ruralni način preživetja iz rok v usta? Nemci so resda izračunali, da s konjem in plugom opravimo praktično enako delo za enak vložek energije. Živeti s konjem na prvi pogled očitno ne bi bil tak problem. A seveda zgolj na videz. Najprej bi nas zmotil konjski pot, ki se peni in lepi na roke, da ne govorim o prahu, umazaniji, ki je nismo več vajeni. Konji so izjemno čiste živali; če nehote pomočimo roko v vedro sveže nalite vode, pozabite, konji je ne bodo pili.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«