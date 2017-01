V Celju –16, na Ptuju –14. Kako je pri vas?

LJUBLJANA – Danes zjutraj ste, če ste avto čez noč pustili zunaj, morali drgniti stekla. Temperature so se po večjih mestih spustile tudi do –16 stopinj Celzija, kolikor so jih namerili v Celju in Slovenj Gradcu. Le dve manj so imeli v Murski Soboti in na Ptuju, medtem ko se je živo srebro v Ljubljani spustilo 10 stopinj pod ničlo, kažejo podatki Agencije RS za okolje (Arso), ki so jih pridobile samodejne merilne postaje med 6.00 in 6.30.

Le na enem kraju je bil izmerjen plus: na boji v Piranu so 4 stopinje nad ničlo, na letališču v Portorožu pa 3 pod ničlo.



Foto: Arso