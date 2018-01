V Bunčanih zastrupili petino vseh kužkov

Oteženo dihanje, nekoordinirana hoja, motnje vzavesti, vse to so znaki zastrupitve. Foto: Oste Bakal

MURSKA SOBOTA – »Bunčani, pozor! Sva Mišo in Laky, štirinožna soseda iz vasi Bunčani v občini Veržej. Včeraj sva rabila nujno veterinarsko pomoč, nekdo naju je očitno načrtno zastrupil. Žal nisva sama, kajti iz iste vasi so bili zastrupljeni še trije kužki. Na srečo sva preživela, apelirava pa na lastnike psov, naj bodo zelo pozorni. Obračava se tudi na nepridiprava, naj se zamisli nad svojim početjem in naj ne povzroča trpljenja! Vsako življenje, tudi pasje, je sveto! Delite objavo naprej in preprečite podobna hudobna dejanja!« To izjavo so javnosti v imenu dveh izmed najmanj petih v Bunčanih zastrupljenih psov posredovali z murskosoboške Veterine Škarica.

Veterinarji se bojijo, da je zastrupljenih še več.

Ljubitelji živali so prepričani, da nekdo v Prlekiji več kot očitno nalašč zastruplja pse. Potem ko je minulo soboto nekdo le streljaj od Bunčanov, v Lukavcih, v kartonski škatli v gozd odvrgel prikupno psičko, ki so jo na srečo rešili in že ima topel dom, je torkov dogodek iz Bunčanov nov primer izživljanja nad živalmi.

»V torek in sredo nas je v veterinarski ambulanti obiskalo več lastnikov psov iz vasi Bunčani. Vsi kužki so imeli enake klinične znake zastrupitve. Preveliko naključje bi bilo, da bi iz tako majhne vasi toliko psov naenkrat dobilo enake težave, zato domnevamo, da jih je nekdo načrtno zastrupil. Apeliramo na lastnike psov, naj bodo zelo pozorni,« so še sporočili iz Veterine Škarica.



Potrdili so tudi, da je bilo zastrupljenih kar pet od skupno 19 v vasi Bunčani registriranih štirinožcev. Po prepričanju veterinarjev je verjetno šlo za strup, ki povzroča težave z živčevjem. Eden od zastrupljenih kužkov je bil rešen v skoraj zadnjem trenutku in je moral čez noč ostati pri njih. Veterinarji se bojijo, da je zastrupljenih še več psov, da pa lastniki znakov ne prepoznajo ali ne opazijo. Strokovnjaki opozarjajo, naj imajo lastniki svoje ljubljenčke na povodcu in jih ne puščajo brez nadzora.



Zastrupljanje živali je kot prekršek opredeljeno v zakonu o zaščiti živali, gre pa lahko tudi za kaznivo dejanje mučenja živali. Storilca se lahko kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let. Prijavitelji morajo biti vztrajni in dosledni.

Sva Mišo in Laky, včeraj sva rabila nujno veterinarsko pomoč. Nekdo naju je zastrupil.

»Zelo pomembno je, da je policija o takih dogodkih zaradi zavarovanja dokazov obveščena čim prej, saj se s tem povečuje možnost uspešnega zaključka preiskave kaznivih dejanj,« je opozoril tiskovni predstavnik mariborske policije. Skrbnikom psov, ki so opazili, da je pes pojedel sumljivo (strupeno) snov ali le ugriznil vanjo, svetujejo, naj fotografirajo in obvestijo policijo. Če so se že pojavili znaki zastrupitve, je zaradi dokazovanja treba pridobiti analizo zaužite snovi. Če žival zaužije strupeno snov, je pomembno vedeti, da so pri reševanju življenja največkrat lahko usodne že minute, zato je v teh primerih obvezen takojšen obisk pri veterinarju. Oteženo dihanje, nekoordinirana hoja, motnje v zavesti, vse to so znaki zastrupitve, možni pa so tudi motnje vida, slinjenje, bljuvanje s krči, nekontrolirano izločanje, pojavi se lahko tudi driska.