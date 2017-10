V Bratislavi se predstavljajo slovenski ilustratorji

V Bratislavi do konca oktobra poteka Bienale ilustracije, ki je posvečen knjižni ilustraciji za otroke in mladino. »Iz vsake države se lahko predstavi 15 avtorjev, že vrsto let jih izbira sekcija ilustratorjev ZDSLU, ki to počne zelo zavzeto,« je povedala Tatjana Pregl Kobe, likovna kritičarka, ki sistematično spremlja prav to področje umetnosti. Sodelujejo lahko avtorji, ki so izdali knjigo v zadnjih treh letih, če pa gre za prvo sodelovanje, veljajo objave v zadnjih petih letih. Strokovno komisijo sestavljajo predstavniki iz 12 držav. »Presenečenje letošnje postavitve je lokacija, saj so jo premestili v prostore Slovaškega narodnega muzeja v središču Bratislave na nabrežju Donave,« nam je povedala ilustratorka in udeleženka letošnjega bienala Suzi Bricelj.

»Muzej je sicer velik in omogoča postavitev obsežne razstave, kot je ta, a obiskovalca lahko zmoti slaba osvetlitev v nekaterih prostorih.« Razstava je v dveh nadstropjih in je zasnovana že tradicionalno, tako da se avtorji prikažejo v okviru svoje države. Tudi tokrat razstavljajo uveljavljena imena, tako da imajo obiskovalci bogat pregled nad aktualno produkcijo. Dogodek privablja tako odrasle kot otroke in seveda profesionalce s področja ilustracije. »Glavno razstavo v muzeju spremljajo številne manjše razstave ilustracij. V galeriji z imenom Toto je galerija!, ki se sicer posveča ohranjanju slovaške tradicije ilustracije, lahko občudujemo dela v svetu priznanega slovaškega ilustratorja Dušana Kállaja, ki je v okviru bienala prejel nagrado za življenjsko delo. Slovenski izbor ilustratorjev je postavljen v drugem nadstropju, v prostoru, kjer je razstavljena tudi Andersenova nagrajenka Rotraut Susanne Berner, tam je še Slovaška s svojimi ilustratorkami/ji. Slovenski ilustratorji smo z umestitvijo v prostor lahko zadovoljni, saj je ta svetel in lep, vanj stopiš naravnost z glavnega stopnišča. Čeprav se med nagrajence letos iz Slovenije ni uvrstil nihče, pa menim, da smo se skupinsko zelo dobro predstavili, ob ogledu drugih predstavitev dobiš vtis, da spadamo v vrh ustvarjanja na tem področju.«

Bienale ilustracije v Bratislavi je največja tovrstna prireditev v regiji, nekateri ga primerjajo s knjižnim sejmom v Bologni. Tudi nagrade, podeljene tam, veljajo za eno najprestižnejših priznanj v svetovnem merilu.

Glavna nagrada, grand prix, je šla letos v roke mlademu ilustratorju iz Nizozemske Ludwigu Volbedi za knjigo Ptiči. Podelili so še zlata jabolka BIB ter plakete BIB, kjer pa bi si želeli tudi drugačno razporeditev, a je presoja podeljevanja nagrad vedno stvar odločitve posamezne žirije, ki so jo letos sestavljali strokovnjaki iz Irana, Venezuele, Rusije, Japonske, Gane, Danske, Izraela, Srbije ter Slovaške.

Briceljeva nam je pojasnila, da slovenska ilustracija že dolgo ohranja likovno kakovost na najvišji ravni. »Nekaj slovenskih ilustratork je že prejelo nagrade, ki jih podeljuje bienale v Bratislavi.

Trenutno je to področje likovnega ustvarjanja v Sloveniji zelo živo, k temu so veliko pripomogli slovenski bienale ilustracije, dejavna sekcija ilustratorjev pri ZDSLU, Bienale neodvisnih in ne nazadnje mlada, a zelo dejavna smer študija ilustracije na akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer se v dodiplomskem in podiplomskem študiju oblikujejo nove prodorne ilustratorke in ilustratorji. Trendi ilustriranja pri nas so vpeti v dogajanje v svetu. S takšno angažiranostjo, kot jo prepoznamo pri mladih, pa se bodo nedvomno razvile nove močne ilustratorske osebnosti, ki bodo ohranjale visok nivo delovanja na področju ilustracije v prihodnosti.«