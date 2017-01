V Beli krajini bodo lahko odločali o migrantskem centru

LJUBLJANA – Upravno sodišče je v upravnem sporu Civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini in črnomeljski občini razsodilo v prid iniciativi in tako dopustilo referendum o migrantskem centru v Beli krajini. Med drugim je upravno sodišče poudarilo, da je pobuda za razpis referenduma ustavna pravica državljanov, so sporočili iz iniciative.

V civilni iniciativi pozdravljajo odločitev sodišča in pozivajo občane, naj se referenduma, ko bo razpisan, zagotovo udeležijo, je v imenu civilne iniciative danes zapisala Maja Kocjan. Civilna iniciativa proti migrantskemu centru v Beli krajini je sodbo upravnega sodišča prejela danes. V tožbi so nasprotovali odločitvi črnomeljske županje Mojce Čemas Stjepanovič, s katero je ta zavrnila možnost, da občani na referendumu odločijo o tem, ali v svojem okolju dopustijo kakršen koli center v povezavi z ilegalnimi migranti, je v imenu civilne iniciative zapisala Kocjanova.

»V civilni iniciativi smo bili ves čas trdno prepričani, da je bilo županjino ravnanje nedopustno in samovoljno. Upravno sodišče pa je zdaj pritrdilo našim navedbam in odločilo, da je bila županjina odločitev nezakonita.« Meni, da je županja nezakonito ravnala tudi s tem, ko je pobudo za razpis referenduma kot nedopustno in neutemeljeno zavrnila zgolj z obvestilom. Pobuda za referendum je bila pripravljena v skladu z zakonom in statutom občine, kar je po navedbah civilne iniciative naknadno ugotovilo tudi upravno sodišče, je dodala Kocjanova.

Zoper sodbo upravnega sodišča pritožba ni več mogoča, kar po navedbah Kocjanove pomeni, da bodo prebivalci Črnomlja lahko na referendumu odločali o tem, ali bodo dovolili postavitev kakršnega koli centra za ilegalne migrante v svoji občini.

»S svojim ravnanjem je županja tako želela delovati samovoljno in protizakonito ter preprečiti, da o tako pomembnem vprašanju, ki bo vplivalo na kakovost življenja vseh nas, odločimo občanke in občani sami. To je nedopustno in nesprejemljivo. Prav tako je s svojim ravnanjem obremenila občinski proračun, saj bo vse stroške tožbe morala pokriti občina,« je še zapisala Kocjanova.

Civilna iniciativa proti migrantskemu centru v Beli krajini se je konec decembra na upravno sodišče pritožila zoper sklep črnomeljske občine, s katerim je zavrnila pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o postavitvi migrantskega centra v Črnomlju.

Županja Čemas Stjepanovičeva je za STA dejala, da bo odločitev sodišča komentirala, ko jo bo proučila.