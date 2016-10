V Beli hiši hočemo Hillary, ne Melanie

LJUBLJANA – Slovenija je že od nekdaj tako ali drugače povezana z mogočnimi ZDA. Ko je konec 19. stoletja pri nas razsajala huda revščina, je Amerika, denimo, našim prednikom prvič ponudila zavetje. Potem pa do danes – v valovih – še večkrat. Sprejemala je tako naše ekonomske kot tudi politične izseljence. Vmes nam je v zavezniški obliki priskočila na pomoč še med drugo svetovno vojno.



Amerika nas kar naprej vznemirja. Ali v obliki dovršene pop kulture, fantastičnih filmov in glasbe, s svojo pragmatično inovativnostjo in podjetnostjo ali zaradi gospodarskega in vojaškega ekspanzionizma.



ZDA so zažrte v domala sleherno poro našega bivanja, pa če si to želimo ali ne, če si to priznamo ali ne. Evropejci se zato pogosto znajdemo v dvoumnem položaju: sprva bi imeli vse to, kar imajo tudi oni na drugi strani luže, nakar se v dolgih filozofskih razpravah hudujemo nad tem, da smo pokleknili pred ameriško obliko, denimo, instant potrošništva.



Zato so ZDA tudi nadvse priročne, kadar je treba (že zaradi lastnih zmot in napak) s prstom pokazati na koga drugega. In ne nase. ZDA so prikladen dežurni krivec.



Na načelni ravni smo Evropejci, nekje globoko v sebi, Američani – a z malo začetnico. Kar nas kar naprej bega. Zbegani in kar malo bogaboječi smo zato tudi, kadar se bližajo njihove spektakularne predsedniške volitve. Primer: ko so imeli prav tako mogočni Rusi pred dnevi svoje parlamentarne, nam je bilo prav vseeno. Mimo so šle kot lanski sneg. Povsem drugače je pri ameriških.



Ker je v igri za prvo damo tudi naše gore list Melania, smo vzeli tokratne tudi malo za svoje. Seveda smo zato, (ne)razumljivo, tudi škodoželjni, privoščljivi, ljubosumni, sosedova krava je bila tako ali tako vedno slajša kot naša, si zato na načelni ravni, kot nas obvešča s svojimi izsledki tudi oktobrska anketa Slovenskih novic, želimo za predsednico Hillary Clinton, in ne Trumpa; zanimivo pri vsem tem je, da bi Trumpa raje volili slovenski moški z visokimi dohodki, Clintonovo pa upokojene ženske z nižjo izobrazbo. Iz podatkov, ki jih je za Slovenske novice zbral Delov oddelek za tržne raziskave Stik, izvemo še, da nam naša rojakinja Melania večinsko ni v ponos (tako meni predvsem ženski del naše populacije), a bi o njej še naprej izjemno radi brali.



In še to: če bi se Trump kot kandidat preizkusil na predsedniških volitvah v Sloveniji, bi pogorel. Borut Pahor bi ga seveda gladko porazil, tako kažejo izsledki naše ankete.