V Afganistan bomo poslali 90.000 evrov

BRUSELJ – Mednarodna skupnost ostaja še naprej zavezana podpori Afganistanu. V prihodnjih štirih letih bo za nadaljnji razvoj in napredek države namenila 15,2 milijarde dolarjev (okoli 13,5 milijarde evrov), so sporočili danes v Bruslju. Slovenija bo do leta 2020 za pomoč Afganistanu namenila 90.000 evrov, je povedal zunanji minister Karl Erjavec.

Mednarodna skupnost je na današnji konferenci v Bruslju za razvojno pomoč Afganistanu v prihodnjih štirih letih namenila 15,2 milijarde dolarjev, so sporočili predstavniki EU. »Sedaj ni trenutek, da zmanjšamo investicije v afganistansko ljudstvo,« je dejal evropski komisar za mednarodni razvoj Neven Mimica ob zaključku mednarodne donatorske konference. »Zato sem vesel, da lahko objavim, da smo se skupaj zavezali k izjemnemu znesku 15,2 milijarde dolarjev,« je dejal Mimica. Namen dvodnevne bruseljske konference je bil potrditi politično in finančno podporo za Afganistan do leta 2020. Udeležili so se je predstavniki 75 držav in 26 mednarodnih organizacij.

Naši vojaki so tam že 13 let

Erjavec je v svojem nastopu pozdravil napredek afganistanske vlade v procesu reform in stabilizacije države, ki poteka v zahtevnih političnih in varnostnih razmerah. Obenem je poudaril, da je nadaljnje izpolnjevanje reformnih zavez pogoj za nadaljnjo mednarodno pomoč in podporo Afganistanu. Erjavec je ob tem izpostavil tudi večletno podporo Slovenije Afganistanu, ki je v državi pod Hindukušem od leta 2003 navzoča s pripadniki Slovenske vojske (SV). V Afganistanu je trenutno sedem pripadnikov SV, ki sodelujejo v okviru operacije Odločna podpora. Vendar pa Slovenija v Afganistanu ne sodeluje samo na obrambnem, ampak tudi na razvojnem in humanitarnem področju. Minister je pri tem omenil projekte, usmerjene predvsem v opolnomočenje žensk in psihosocialno rehabilitacijo mladoletnikov. Slovenija prav tako podpira prizadevanja in aktivnosti Mednarodnega sklada za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF) na področju pomoči žrtvam min, razminiranja in uničenja konvencionalnega orožja v Afganistanu.

»Žal lahko po toliko letih ugotovimo, da Afganistan še vedno ni mirna in stabilna država,« je dejal Erjavec. Ubada se z vrsto težav, od politične neenotnosti do organiziranega kriminala v povezavi s proizvodnjo opija in talibanskega radikalizma. Ob tem je izpostavil tudi problem migracij, ki se dotika tudi Slovenije. Afganistanci so druga največja skupina migrantov, ki prihaja po balkanski poti v EU. Lani je prišlo v Evropo okoli 150.000 afganistanskih migrantov. »Zato je nujno, da mednarodna skupnost nadaljuje aktivnosti, bruseljska konferenca pa je potrdila zavezanost mednarodne skupnosti, da bo še naprej pomagala Afganistanu,« Varnost in stabilnost sta ključni za razvoj Afganistana, je še poudaril.