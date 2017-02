V Adergasu so  prepevale družine

Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas je v nedeljo, 22. januarja, že šestič pripravilo prireditev Družina poje. Nastopilo je devet družin ter več skupin in posameznikov, skupaj kar 62 pevcev, prireditev pa sta domiselno vodila Dominik Puškarič in Aljaž Ribnikar. Vse družine so prepevale ponarodele, stare ljudske in tudi cerkvene pesmi, za kar jih je občinstvo nagradilo z dolgim aplavzom.



Prva je nastopila najštevilnejša, 16-članska družina Vreček z Zgornjega Brnika. Družina Maček iz Adergasa, v kateri so prepevali oče Jože in mama Angelca, hčerki Monika in Petra ter vnukinja Zala, je ubrano zapela pesmi Rož, Podjuna, Zila in En poljub. Navdušile so tudi družina Kosirnik iz Šenčurja, družina Jamšek iz Olševka, sestri Jelka in Brigita Plevel iz Adergasa, Anika in Lovro Zarnik, Zala Ribnikar in Petra Maček Zarnik iz Šenčurja, družina Sirc iz Adergasa, ko so z mamo Nancy zapeli njeni trije sinovi Žan, Rudi in Matic. Kalanova Janez in Urban iz Brega ob Savi sta navdušila z igranjem na diatonično harmoniko in bariton s skladbama Prelepa Gorenjska in Veseli Ribn'čan. Dolgega aplavza je bila deležna tudi glasbena skupina Akordika.



Veliko pozornosti je požela skupina otrok s posebnimi potrebami iz Sončka, za katere skrbita sestri Monika in Bernarda Rozman iz Šenčurja; zaplesali so dva plesa. Z igranjem na diatonično harmoniko so navdušili sestri Lucija in Petra Jenko iz Češnjevka in Žan Sirc iz Adergasa. Skeč o srečni družini sta zaigrala Diana Kuralt in David Puškarič, mnoge obiskovalce pa je ganila zgodba o družini, ki ni imela sreče v življenju in ki jo je prebrala Angelca Maček.



Vsi skupaj, pevci in gledalci, so na koncu zapeli Pod rožnato planino. Nad prireditvijo je bil navdušen tudi velesovski župnik Slavko Kalan, ki je dejal: »Ljudska pesem nas spremlja, je del naše zemlje, našega življenja, del slovenske kulturne dediščine.« Po prireditvi se je druženje nadaljevalo z družabnim delom, predvsem s petjem ob prigrizku, ki so ga pripravile domače gospodinje.