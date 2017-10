V 24 urah premagal samega sebe

Zaradi ljubezni do vode in vodnih športov se je iz Maribora preselil v Portorož. Foto: Gopro

VELENJE – Šestintridesetletni Rok Puvar, ki ga je ljubezen do vodnih športov iz rodnega Maribora pripeljala v Portorož, postavlja rekord za rekordom. Po tistem, ko je bil večkrat državni prvak v jadranju, jadralnem deskanju in deskanju z veslom, kot se pravilno reče vedno bolj priljubljenemu supanju, in ko je lani v 24 urah postavil Guinnessov rekord v stoječem veslanju na deski – preveslal je namreč 165 kilometrov –, je ta konec tedna presegel samega sebe. Veslo je na Velenjskem jezeru zavihtel v soboto ob 18. uri in ga odložil v nedeljo, 24 ur pozneje. Samega sebe je premagal za skoraj tri kilometre, števec pa se je ustavil pri 167,813 kilometra.

Kot pravi, stremi k temu, da čim več časa aktivno preživi na morju, saj mu »to omogoča popolno svobodo. Tudi ko nisem na vodi, razmišljam o tem, kdaj bom spet,« pojasni mladenič, ki med drugim vodi športno internetno trgovino, v poletnih mesecih pa svoje znanje predaja tistim, ki se želijo naučiti supanja.

Prevzelo ga je leta 2012, ko se je pozimi odločil za prečenje Jadranskega morja, dolgo 130 kilometrov, in sicer od hrvaškega Kamenjaka do italijanske Pesare. »Takrat sem prvič pomislil na 24-urni podvig, čeprav se mi je zdelo nemogoče. Ko enkrat vidiš, kaj vse se mora poklopiti, da ti uspe kaj takšnega, obstajata samo dve možnosti; ali si rečeš nikoli več ali začneš iskati nove izzive,« pripoveduje športnik.

Gre za izreden psihični in fizični napor, telo se začne počasi upirati, a cilj v glavi ostaja jasen.

Ne strinja se, da gre pri drugem Guinnessovem rekordu v bistvu za premagovanje samega sebe. »Če pogledamo površno, se res zdi tako, vendar se mora za takšen rekord poklopiti vrsta dejavnikov. Najpomembnejši so fizična in psihična pripravljenost, prehrana, vreme … Lani sem imel težave s prehrano, zato sem zaostal za svojim osebnim ciljem in odnehal pol ure pred iztekom 24 ur. Takoj sem si rekel, da moram zadevo ponoviti še enkrat,« pojasnjuje novi rekorder v supanju.

Gre za zahtevno telesno in psihično preizkušnjo, ki ga popolnoma fizično in psihično izžame. »A prav ta preizkušnja mi bo odgovorila na prepotrebna vprašanja, ki se pojavljajo pred mojim naslednjim podvigom, ko se bom vrnil na odprta morja«.

Hrana in pijača sta ključna elementa za uspešno izveden rekord, pojasni. »Marsikdo ne ve, da pri tako dolgotrajnih obremenitvah mišice posrkajo vso kri iz prebavil, zato je prebava izredno otežena in prebavne motnje niso nič kaj redek pojav. Da bi se temu izognil, uporabljam najkakovostnejšo prehrano, ki je na trgu. Vsako uro sem v telo vnesel med 200 in 300 kilokalorijami, preostalo energijo sem črpal iz telesa. Tokrat sem prehrani dodal beli kruh in testenine, s čimer sem se izognil lakoti,« srečen, da mu je uspelo, pravi Rok.

2012. ga je prevzelo supanje.

Si lahko med veslanjem vzame čas za krajši oddih? »Počitki niso časovno omejeni, pomenijo pa na koncu krajšo preveslano razdaljo, zato se jim je treba izogibati. Kljub temu sem si moral vzeti čas za aktivni počitek, saj sem moral zamenjati oblačila, ponoči je bilo namreč le pet stopinj Celzija, čez dan pa deset več. Ker gre pri tem rekordu za izreden psihični in fizični napor, se telo začne počasi upirati, a cilj v glavi ostaja jasen. V glavnem pa se osredotočam na svojo povprečno hitrost, prehrano, pitje, kdaj je treba zamenjati baterije in SD na kameri, kdaj se moram preobleči, ponoči sem moral poskrbeti tudi za pravilno osvetlitev, vmes pa sem se poskušal čim bolj motivirati in odmisliti vse moteče dejavnike, ki jih je bilo vsako uro več,« pojasni. Roku za nov rekord seveda čestitamo.