V 20 letih več kot pol milijona pogovorov

Sprehajalci so v petek prisluhnili telefonskim klicem na pomoč – čeprav so igrani, poudarja strokovnjakinja, so odraz resničnega stanja. Foto: Igor Mali.

»Halo... vas kličem, ne morem naglas govoriti. Mož je pravkar prišel iz službe in je čisto znorel. Bojim se ga. Večkrat me je že pretepel. Ne morem kaj dosti govoriti. Tukaj ne bom mogla dolgo zdržati ...« »V zelo slabi koži sem. Moram zaključiti... to. Ne gre, ne morem. Pravkar sem pojedla škatlo tistih tablet...« Takšne in podobne zgodbe so v petek poslušali mimoidoči, ki so si na uho prislonili katero od 220 telefonskih slušalk, razpostavljenih po središču Ljubljane. Instalacijo je pripravilo Društvo Zaupni telefon Samarijan, ki se že 20 let vsak dan po 24 ur srečuje s stiskami Slovenk in Slovencev.



Okoli 70 klicev na dan



»Ustanovitelj Marjan Žveglič je začel povsem na lastno pobudo. Zaznal je potrebo po neki obliki brezplačne pomoči, ki ne zahteva napotnic in čakalnih vrst. Leta 1996 je obstajalo precej telefonov, vendar vsi le za določeno problematiko in le nekaj ur na dan. On je želel ponujati pomoč 24 ur na dan vsem, ne glede na težave, s katerimi se spopadajo. Telefon je začel delovati leta 1996. Prvi klic smo sprejeli 25. decembra ob enih ponoči,« pripoveduje strokovna vodja Društva Zaupni telefon Samarijan Sabina Gombač, ki tudi dela kot prostovoljka na telefonu. Teh je 220, kar simbolizirajo telefoni v instalaciji, a jih je, pove, še vedno premalo.

Največ Slovenk in Slovencev pokliče, ker se počutijo osamljene.

»V povprečju opravimo okoli 70 pogovorov (takšnih, pri katerih prostovoljec dvigne telefon in se s kličočim pogovarja) na dan. Na leto jih je med 24 in 30 tisoč, v 20 letih je to skupno več kot pol milijona,« pove strokovnjakinja, ki pravi, da bi jih bilo, če bi bilo linij in prostovoljcev več, še več, saj telefoni nenehno zvonijo.

Preprečevanje samomora Ni naključje, da se je instalacija v Ljubljani zgodila prav dan pred svetovnim dnem preprečevanja samomora. Ljudje tik pred usodno odločitvijo pogosto pokličejo na zaupni telefon. »Tovrstni klici so zahtevnejši in nanje so prostovoljci posebno pripravljeni. Pomembno je spoznanje, da nekdo, ki pokliče, še ni dokončno odločen,« pojasnjuje Sabina Gombač. Vsem, ki bi se kdaj srečali s človekom v podobni stiski, predlaga, da si vzamejo čas zanj. Kaj jih je pripeljalo k temu razmišljanju? Kaj je tisto, kar jih še posebno bremeni? Kaj je tisto, zaradi česar je še vredno živeti? Kako si je v preteklosti pomagal, ko mu je bilo hudo? Kaj je delovalo? Da se posameznik v pogovoru spomni trenutkov, ko mu je bilo v življenju dobro. Predvsem pa je pomembno, da v teh težkih trenutkih ni sam, da ste mu lahko v oporo. »Pomembno je, da zares poslušamo in da nismo pametni, češ 'saj ni tako hudo' in 'jutri bo bolje'. Takšni nasveti zmanjšujejo pomen stiske posameznika in niso v pomoč.«

Največkrat kličejo, ko se počutijo osamljene. »Gre za osamljenost ljudi, ki svojih težav ne zaupajo bližnjim. Strah jih je, da bi jih kdo obsojal, sramujejo se svojih težav. Občutek imajo, da bi jih morali sami rešiti, če pa poiščejo pomoč, niso dovolj močni... Telefon je anonimen, zaupen, osebe na drugi strani ne vidimo, slišimo samo glas, kar nam daje možnost, da spregovorimo brez strahu pred predsodki.«



Prostovoljci imajo zelo odgovorno nalogo, za katero se morajo posebej usposobiti. »Uvodno usposabljanje traja tri mesece in je usmerjeno v spoznavanje Rogersove metode nedirektivnega svetovanja. To pomeni, da aktivno poslušamo, a ne svetujemo in ne sodimo, da smo odprti in empatični. Konkretne nasvete pa jim damo, ko iščejo na primer brezplačno prenočišče ali jih zanima, kje so materinski domovi,« pojasnjuje strokovna vodja humanitarne organizacije, ki je v 20 letih izobrazila že 952 prostovoljcev – nekateri jim nesebično pomagajo vse od začetkov do danes. »Pomembno je povedati, da nam že vsa leta stoji ob strani Telekom, ki omogoča, da so vsi klici na številko 116 123, ne glede na to, ali nekdo kliče z navadnega ali mobilnega telefona, brezplačni. Delovanje društva omogočajo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Fiho, nekatere občine in drugi podporniki,« sklene Gombačeva.