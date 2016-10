V 10 letih od porscheja do socialne podpore

KOČEVJE, LJUBLJANA – Deset let je tega, kar se je o Kočevarju Savu Mutiću razširilo, da je najverjetneje najbogatejši sodni izvršitelj v državi, kar bi pomenilo, da je tudi eden bogatejših Slovencev. V reviji Mag so denimo tedaj naštevali govorice, da ima njegova družina poleg hiše v Kočevju v lasti razkošno vilo v Medulinu, propadajoče gostišče Borovec v Kočevski Reki, ki naj bi ga nameravali obnoviti, vikend v Obrovcu, nepremičnine na otoku Krku, porscheja cayenna, za tiste in sedanje čase vrednega vrtoglavih 60 tisočakov. A desetletje hitro mine, in če mu gre verjeti, Mutić o tem, kar še premore, potoži takole: »Prejemam 600 evrov nadomestila, niti odvetnika si ne morem privoščiti. Od septembra 2015 sem v osebnem stečaju. Vse, kar imam, sem dal v stečajno maso (če smo prav razumeli, gre za pol hiše in neko zemljišče, op. p.), obdržal sem le osebne stvari. Če želite, vam jih naštejem,« se je 54-letnik ponudil ljubljanski okrožni kazenski sodnici Sinji Božičnik. Odvrnila mu je, da to ni potrebno.



V dveh dneh so mu jo porušili



Za sodnega izvršitelja s sedežem na območju kočevskega okrajnega sodišča je Mutić pred ministrom za pravosodje zaprisegel leta 2002, kočevski živelj naj bi se ga spominjal kot neizprosnega izvršitelja. Ker naj neki družini ne bi mogel zarubiti drugega, jim je dal bojda iz hleva odpeljati edinega prašička. Govorice so bile še, da naj bi si prav kot izvršitelj na sumljiv način nagrabil pravo bogastvo, vendar na vprašanje, kako je dobil premoženje, ni hotel odgovoriti. Za Mag je dejal, da takšni očitki pač spadajo k njegovemu delu. »Iz zapisnikov o izvršbah lahko vsak vidi, ali je bila storitev korektno opravljena. Poleg tega imajo nezadovoljni dolžniki na voljo vsa pravna sredstva, da se zoper moje delo pritožijo na sodišče. Ni mi znano, da bi kdo zoper mene sprožil uradni postopek.«

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«