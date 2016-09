Uživajte še v lepem vremenu, prihaja namreč ohladitev

LJUBLJANA – Današnji dan bo najlepši in najtoplejši. Temperature naj bi dosegle do 28 stopinj, na Primorskem celo do 31 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh se že obetajo spremembe, prihajajo tudi popoldanske plohe in postopna ohladitev.

Andrej Velkavrh iz Agencije RS za okolje in prostor (Arso) je pojasnil, da bodo prihodnji dnevi malo bolj oblačni. Vreme naj bi bilo podobno četrtkovemu in sredinemu. »Bo malo več oblačnosti in tudi kakšno popoldansko ploho si lahko obetamo, predvsem v nedeljo in ponedeljek. Temperature pa bodo nespremenjene do torka ali srede.«

Sprememba bo postopna

Vreme se bo počasi začelo spreminjati, vendar je težko reči, kdaj in kako. »Ne bo šlo naenkrat, ampak lepo počasi.«

Burja, ki piha na Primorskem, bo dejavna še danes in jutri, v Vipavski dolini bo mogoče tudi v nedeljo pihala šibka burja, potem pa naj bi po napovedih ponehala.

Izrazita ohladitev še ne prihaja, v drugi polovici tedna se bodo stopinje nekoliko spustile in bo malo več dežja. »Prešli bomo na običajnejše septembrsko vreme, ker trenutne temperature niso običajne za september.«