Ustavili krško nuklearko

KRŠKO – Nuklearno elektrarno Krško so po včerajšnjem postopnem zmanjševanju zmogljivosti proti jutru ustavili in izključili iz omrežja, s čimer so začeli enomesečni redni remont. Med njim bodo hkrati z menjavo goriva in rednimi vzdrževalnimi deli izvedli še 27 tehnoloških posodobitev za okrepitev varnosti in zanesljivosti njenega delovanja.

Predsednik nuklearkine uprave Stane Rožman je povedal, da bo remont stal približno 20 milijonov evrov, ta strošek pa bodo pokrili z lastnimi sredstvi. Pri njem bo z redno zaposlenimi sodelovalo več kot tisoč zunanjih sodelavcev in več kot 60 domačih ter tujih podjetij.

Sicer pa remontne posodobitve prinašajo varnostno nadgradnjo elektrarne in prilagajanje zunanje infrastrukture krške nuklearke novi, niže ob Savi zgrajeni hidroelektrarni Brežice ter zagotavljajo njeno nadaljnjo stabilno proizvodnjo.