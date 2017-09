Usodno vino: Slovenija toži Evropsko komisijo

LJUBLJANA – Slovenija je na Splošno sodišče EU vložila tožbo proti Evropski komisiji zaradi dodelitve izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran. Slovenija spodbija delegirani akt, po katerem lahko Hrvaška ime sorte grozdja teran pod določenimi pogoji uporablja za vino z zaščiteno označbo porekla Hrvatska Istra.

Nemški odvetnik

Z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so sporočili, da je državno pravobranilstvo danes na Splošno sodišče EU vložilo tožbo »zaradi ugotovitve ničnosti delegirane uredbe v zadevi teran«. V postopku Slovenijo zastopata državno pravobranilstvo in nemški odvetnik Roland Knaak. Kmetijski minister Dejan Židan je ob vložitvi tožbe poudaril, da je pravica do zaščite del evropskega pravnega reda, zato bo naredil vse, da se spoštuje. Slovenija je namreč tožbo vložila, ker meni, da je izpodbijani delegirani akt iz več razlogov nezakonit in ker bo njegova uporaba povzročila nastanek gospodarske škode za slovenske pridelovalce terana.

Čakajoč odgovor

Odobritev izjeme, ki hrvaškim pridelovalcem omogoča uporabo imena sorte grozdja teran za vino z zaščiteno označbo porekla Hrvatska Istra pod pogoji, da sta naziva Hrvatska Istra in teran na istem vidnem polju ter da je napis teran manjši, je po prepričanju Slovenije za potrošnike zavajajoča, ker lahko zmotno menijo, da gre za isti vrsti vina. Slovenija je že pri sprejemanju izpodbijanega akta izpostavila številne pomisleke glede postopka njenega sprejemanja in pri tem izpostavljala, da bi bilo treba vprašanje dodelitve morebitne izjeme rešiti v času pogajanj Hrvaške za vstop v EU.

Na vloženo tožbo bo lahko Evropska komisija zdaj podala odgovor, Slovenija pa bo imela možnost nanj dati repliko, ki ji lahko sledi še replika komisije. Po koncu pisnega dela postopka bo del z ustno obravnavo. Postopek se bo zaključil z razglasitvijo sodbe Splošnega sodišča EU, zoper katero je možna pritožba na Sodišče EU, so še pojasnili na ministrstvu.