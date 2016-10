Urgenca uvaja varnostnike z vsemi pooblastili in več kamer

LJUBLJANA – Vodstvo ljubljanskega kliničnega centra in kirurgije je prisluhnilo zaposlenim na kirurški urgenci. Na današnjem sestanku so se dogovorili o nekaterih ukrepih za večjo varnost; ločili bodo vhod za urgentne bolnike od vhoda za vse druge bolnike, namestili dodatne kamere, omejili število spremljevalcev bolnikov in izboljšali fizično varovanje. Okoli 130 zaposlenih na kirurški urgenci Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je namreč s peticijo pozvalo k uvedbi ukrepov za večjo varnost.

Zahtevajo varnostnike z vsemi pooblastili

Vodja urgentnega kirurškega bloka kirurške klinike v UKC Ljubljana Anže Kristan je po sestanku z vodstvom kliničnega centra in kirurgije dejal, da je z dogovorjenim za zdaj zadovoljen. Ukrepi pa bodo veljali za urgenco v celoti. Kot je pojasnil, so sklenili, da bodo uvedli ukrepe, ki so relativno lahko izvedljivi. Vodstvo kliničnega centra se bo s podjetjem, ki že zdaj nudi varovanje, dogovorilo, da bo izvajalo pooblastila, ki jih ima, v celoti in ne tako kot doslej.

Po Kristanovih besedah bodo zahtevali, da se vsaj na najbolj obremenjene dele postavijo varnostniki, ki imajo vsa pooblastila in jih tudi znajo primerno izvajati. Trenutno sta v urgentnem kirurškem bloku stalno dva varnostnika, ki po potrebi obvestita tudi policijo, da priskoči na pomoč. Na vprašanje, katera dodatna pooblastila naj bi izvajali varnostniki, pa je odvrnil, da so, kot mu je znano, varnostne službe pooblaščene tudi za fizično pridržanje, in lahko imajo sredstva, ki jim to omogočajo. Trenutno pa varnostniki v kliničnem centru teh pripomočkov nimajo. Če se bo kljub povečani kakovosti varovanja, ki jo sedaj pričakujejo, pokazala potreba, pa se bo vodstvo verjetno pogovarjalo tudi o povečanju števila varnostnikov, je povedal Kristan.

Dodatne kamere

V približno 14 dneh, ko se bo tam začela gradnja, bodo ločili vhod za urgentne bolnike od vhoda za vse druge bolnike, tako pa bo ostalo tudi naprej. Na ta način bodo lahko z varovalnimi vrati, ki se bodo odpirala le na kodo, urgenco zaprli tudi od znotraj. Tako ne bo več možen prehod ljudi s ceste na oddelke kliničnega centra, je dejal Kristan. Poleg tega so jim po njegovih besedah obljubili namestitev dodatnih varnostnih kamer, se pa že vzpostavljajo t. i. SOS-tipke.

Kar zadeva obiskovalce urgentnega kirurškega bloka, bodo omejili število spremljevalcev poškodovancev in bolnikov, verjetno glede na stanje poškodovanca na enega oziroma pri slabše pokretnih na dva obiskovalca oziroma spremljevalca. Imajo zagotovilo, da se bo to zgodilo v najkrajšem možnem času. Sicer pa je Kristan glede gneče na urgenci povedal, da se ta začne v popoldanskih urah in se potem čez večer vleče v nočno delo. Kot je dejal, so bili sprejeti nekateri ukrepi, za katere pričakujejo, da bodo tudi nekoliko zmanjšali gnečo. Če se to ne bo izkazalo za uspešno, bodo zahtevali tudi dodatnega zdravnika, predvsem v popoldansko-večernem času.

Prihaja do nestrpnosti in nasilja

Zaposleni na kirurški urgenci so v peticiji navedli, da na dan skupno s spremljevalci urgentni blok UKC Ljubljana obišče več kot 1500 ljudi. Ob nepregledni množici ljudi, ki navadno zaseda prenatrpano čakalnico, dolgi čakalni dobi zaradi prevelikega števila oskrbe potrebnih bolnikov in osebnih stisk, ki jih vsak posameznik čuti ob doživeti nesreči, ni nepričakovano, da prihaja do nestrpnosti, ki lahko prerastejo v nasilje.

Peticijo so začeli podpisovati teden dni po avgustovskem streljanju v izolski bolnišnici, v katerem je umrl tudi zdravnik.